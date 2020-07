Divi Gulbenes sporta skolas audzēkņi - “Brāļu Bertānu meistarklasē”

Gulbenes sporta skolas audzēkņi Sindija Miščenko un Niklāvs Veselovs no 8. līdz 12.jūlijam Valmierā piedalījās “Brāļu Bertānu meistarklasē”, kurā piecas dienas jaunie basketbolisti strādāja pie individuālo basketbola prasmju attīstības un uzņēma daudz vērtīgas informācijas no basketbola profesionāļiem. Par to informē Valmieras Olimpiskā centra pārstāvis Emīls Ozerinskis.

“Meistarklasē klāt bija Eirolīgas basketbolists Dairis Bertāns, kurš ar jauniešiem kopā piedalījās treniņos un sniedza savus padomus. NBA basketbolists Dairis Bertāns šogad meistarklasē klāt nevarēja būt, jo pēc atgriešanās no ASV basketbolists atradās divu nedēļu pašizolācijā,” stāsta E.Ozerinskis.

Meistarklasē piedalījās arī Latvijas basketbola aprindās ļoti labi zināmi vieslektori. Par basketbolu no treneru skatpunkta jauniešiem pastāstīja bijušais valstsvienības galvenais treneris Arnis Vecvagars. Ar pieredzējuša spēlētāja perspektīvu dalījās ilggadējais izlases kapteinis Jānis Blūms, bet par spēlētāju sastrādāšanos ar tiesnešiem stāstīja Latvijas labākais basketbola soģis Oļegs Latiševs. Tāpat meistarklases laikā fantastisku “slam-dunk” uzstāšanos nodemonstrēja Kristaps Dārgais, kurš bērniem pastāstīja arī par izglītības svarīgo lomu basketbolista dzīvē.

“Meistarklasē treniņus vadīja Valmieras basketbola sistēmas treneri Sandis Amoliņš, Oskars Virsis, Madara Krauze un Edgars Kuks, palīdzot arī bijušajai Latvijas izlases spēlētājai Dacei Cinītei un Cēsu basketbola trenerim Mārtiņam Milbergam. Meistarklasē jaunajiem basketbolistiem daudz padomu par sporta psiholoģiju deva Guntis Jansons, bet treniņos iesaistījās Latvijas augstākās līgas spēlētāji Edmunds Elksnis, Jānis Kaufmanis, Valters Vēveris un Klāvs Dubults,” informē E.Ozerinskis.

“Brāļu Bertānu meistarklasi” jau otro gadu pēc kārtas Valmierā organizēja Bertānu ģimene un basketbola klubs "Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola" sadarbībā ar Valmieras pašvaldību, Valmieras Bērnu sporta skolu un “Baltic Sports Agency”. Pasākumu atbalstīja “Spalding”, “Vichy”, BTA un “Gardu Muti”.