Druvienā notiek tradicionālais čempionāts pludiņmakšķerēšanā

29.augustā notika tradicionālais Druvienas čempionāts pludiņmakšķerēšanā. Sacensībās pulcējās dalībnieki no Gulbenes, Smiltenes, Lizuma, Rankas, Tirzas un Druvienas. Par to “Dzirksteli” informē Druvienas sporta darba organizators Juris Gjačs.

Makšķerēšana norisinājās trīs grupās – vīriešiem, sievietēm un jauniešiem līdz desmit gadiem. Vīriešu konkurencē piedalījās 16 makšķernieku. Par sacensību uzvarētāju kļuva Armands Blāķis no Lizuma ar 3,6 kg lomu. Otrajā vietā Nauris Keness no Lizuma ar lomu 2,2 kg. 3. vietu dalīja druvēnietis Aivars Gjačs un gulbenietis Dzintars Salmiņš ar 1,6 kg lomu. Sieviešu konkurencē startēja sešas dalībnieces. Čempiones titulu izcīnīja Iveta Gjača no Lizuma, 2.vietā – Silvija Šabroka. 3. vietā - Līga Virziņa (Tirza). Jauno makšķernieku konkurencē par uzvarētāju kļuva Ričards Balodis no Druvienas. 2.vietā Raians Zvirgzdiņš – Maja (Druviena) un 3. vietā - Jānis Toms Virziņš no Tirzas.

Sacensībās lielāko zivi izvilka Armands Blāķis – 1,359 kg plaudi, bet mazāko zivi - Dzintars Salmiņš, kura svēra 8 g.

“Pēc sacensībām visi dalībnieki cienājās ar zivju zupu. Makšķerēšanas čempionāts parādīja, ka Gulbenes pusē mīt sportiski un azartiski ļaudis, dalībnieki izteica vēlmi tikties arī nākamgad. Kaut arī šogad lomi nebija lieli, makšķernieki priecājās par mierpilni pavadīto laiku Druvienas ūdeņu krastos,” saka J.Gjačs.