FOTO: Pavasara skrējiens stadionā pulcē vairāk nekā simts dalībnieku

Gulbenes stadionā 12.maijā “Pavasara skrējiens” pulcēja 135 skrietgribētājus. Par absolūto uzvarētāju vīriešiem 9 kilometru distancē vīriešiem tāpat kā pērn kļuva Flavio Nunes (Matisons runner’s club/Nike), bet dāmām 6 kilometru distancē triumfēja Sanita Laicāne (SK Tērauds).

Sacensības atklāja jaunākie dalībnieki, sacenšoties 400 metru distancē. S 7 vecuma grupā meitenēm uzvarēja Denīze Dreiškena (Gulbene), otrajā vietā - Karīna Bežane (3.PII “Auseklītis”), bet trešā - Ieva Griķe (Pirtslietu darbnīca). Zēniem par uzvarētāju kļuva Dans Ķemers (3.PII “Auseklītis”), otrajā pozīcijā - Patriks Ribušs (Alūksnes p.BJSS), bet trešo vietu izcīnīja Hugo Platais (Gulbene).

1 kilometra distancē S 10 grupas meitenēm labāko rezultātu uzrādīja Laura Kallase, tuvāko konkurenti apsteidzot par 8 sekundēm. Otro vietu izcīnīja Evelīna Rēzija Lapsa (abas Gulbenes 2.vsk), bet trešo – Marta Pētersone (Alūksnes pilsētas BJSS).

Zēniem uz starta stājās 28 jaunie sportisti. Par pirmo un trešo vietu cīņa izrādījās ļoti sīva. Par sekundi ātrāks finišā izrādījās alūksnietis Rihards Tomsons, aiz sevis otrajā vietā atstājot Adrianu Laizānu (Gulbenes novada BJSS), kurš arī pērn ierindojās otrajā pozīcijā. Trešo vietu izcīnīja vēl viens Alūksnes sporta skolas pārstāvis Rihards Pavlovs, kas Jēkabu Kubuliņu no Lejasciema apsteidza par nepilnu sekundi.

Kopējs starts tika dots 9, 6 un 3 kilometru distancēm. 3 kilometru distancē izcilu sniegumu demonstrēja V 13 grupas pārstāvis Adrians Stepe (SK Lejasciems), kļūstot par šīs distances uzvarētāju. Otro labāko rezultātu uzrādīja Alūksnes sporta skolas pārstāvis Jānis Žagars, bet trešo vietu izcīnīja vēl viens lejasciemietis – Artūrs Filips Igaviņš. Jaunietēm S 16 grupā izcilu sniegumu demonstrēja alūksniete Robina Klasmane, kas bija ātrākā meitene 3 kilometru distancē. Otrajā vietā - pērnā gada uzvarētāja Jolanta Pence, bet trešo labāko rezultātu uzrādīja Elizabete Galvane (abas SK “Lejasciems”). Meitenēm S 13 grupā pārliecinošu uzvaru svinēja stāmerieniete Sintija Birzniece, tuvāko sekotāju Artu Jankavu (abas Gulbenes novada BJSS) apsteidzot par nepilnu minūti. Trešo labāko rezultātu šajā vecuma grupā uzrādīja alūksniete Viktorija Petrovska.

3 kilometru distancē spēkiem mērojās arī dāmas S50 grupā, kurām, lai noskaidrotu vietu sadalījumu, tika piemērots rezultāta koeficients. Par uzvarētāju kļuva Ilze Boldāne, otrajā vietā - Diāna Odumiņa (abas Gulbene), bet trešo vietu ieguva Inese Sirmā (Tirza). Arī kungiem V 60 grupā tika pielāgots koeficients, un pārliecinoši uzvaru svinēja Jānis Supe (Tirza), otrajā vietā - Ēriks Apšenieks (Balvi), bet trešais - Vladislavs Ponomarenko (Gulbene).

Tradicionāli Gulbenes skrējienos ir iespēja spēkiem mēroties arī “Tautas klasē”, sacenšoties īsākajā 3 kilometru distancē. Par uzvarētāju vīriešiem kļuva Jānis Stībelis (biedrība “1st place), otrajā vietā - Juris Mauriņš (Gulbenes K.S.P.), bet trešais - Ivars Poļaks no Alūksnes. Dāmām ātrākais solis distancē bija Anželikai Griķei (Pirtslietu darbnīca), otrajā vietā - Danīna Dace Krūmiņa (Gulbenes K.S.P.), bet trešā - Agne Juraža.

6 kilometru distancē absolūti ātrāko rezultātu uzrādīja V 16 grupas jaunieties no Alūksnes sporta skolas Jans Kazačenoks. Šajā vecuma grupā otrajā vietā - Gustavs Galvans (SK Lejasciems), bet trešajā pozīcijā - Dāvis Ende (Pirtslietu darbnīca). V 50 grupas uzvarētājs Antis Zunda (Gulbene) finiša līniju šķērsoja kā otrais labākais šajā distancē. V 50 grupā otrajā vietā - Jānis Circāns no Balviem. Savukārt dāmu konkurencē pārliecinoši triumfēja bijusī gulbeniete Sanita Laicāne. Otro labāko rezultātu sasniedza Daina Stonka, bet trešā - Kristīne Granovska.

Garākajā 9 kilometru distancē par uzvarētāju vīriešiem kļuva Flavio Nunes. Otro vietu izcīnīja Lauris Lapsa, aiz viņa trešajā pozīcijā - Edijs Nīmants (visi Gulbene). V 40 grupā par uzvarētāju kļuva Aivars Griķis (Pirtslietu darbnīca).

Sacensību organizatoru vārdā paldies pašvaldības policijai un Valsts policijas Gulbenes iecirkņa kolektīvam.