Futbols: Stāmerienas komanda uzvar Alūksnes turnīrā "Pavasara kauss - 2019"

Aizvadītajā svētdienā Alūksnē, Pilssalas stadionā, notika tradicionālais minifutbola turnīrs “Pavasara kauss – 2019”, kurā piedalījās 8 komandas – 5 no Alūksnes un 3 no Gulbenes novadiem. Kopā futbolu spēlēja 92 dalībnieki. Dalībnieku vidū bija komanda no Ādažiem (eFP Lobo Coy), kurā spēlēja NATO karavīri no Spānijas.





Turnīru atklāja Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Aivars Fomins un Alūksnes novada sporta darba organizators Vilnis Veļķeris.







Apakšgrupu spēļu rezultāti:







“A” grupa :







Alūksnes BJSS – Stradi (Gulbenes nov.) 0:0,







Marienburga 93’ (Alūksne) – eFP (Ādaži) 1:0,







Stradi – Marienburga 93’ 0:1,







eFP – BJSS 1:0,







BJSS – Marienburga 93’ 1:2,







Stradi – eFP 0:2.







“B”grupa:







Stāmeriena (Gulbenes nov.) – Ranka (Gulbenes nov.) 1:0,







Alūksnes KS/AKK – 50+ (Alūksnes nov) 4:1,







50+ - Stāmeriena 0:4,







Ranka – KS/AKK 3:4,







Stāmeriena – KS/AKK 0:0,







Ranka – 50+ 4:1.





Ceturtdaļfinālā eFP ar 3:0 uzvarēja Ranku, bet KS/AKK ar 1:0 pārspēja BJSS. Līdz ar to pusfinālos tikās Marienburga 93’ ar eFP un Stāmeriena ar KS/AKK. Ja Stāmeriena uzvarēja ar 2:0, tad otrā spēle noslēdzās 0:0. Pēcspēles soda sitienos ar 2:1 labāki izrādījās Marienburga 93’ futbolisti. Spēlē par trešo vietu KS/AKK ār 2:1 uzvarēja spāņu kolēģus. Savukārt finālā pamatlaiks noslēdzās 1:1 un, izpildot garu pēcspēles soda sitienu sēriju, ar 4:3 uzvarēja stāmerienieši.





Uzvarētāju komandā spēlēja Renārs Šķenders, Sandis Putniņš, Mareks Biļinskis, Jānis Timenieks, Rihards Timenieks, Rodrigo Seņka, Mareks Kozlovskis, Elvis Bisenieks, Emīls Bisenieks, Dāvis Poļaks, Markuss Aņisimovs un Ričards Deksnis.





Otrās vietas komandu pārstāvēja Renārs Grinbaums, Ģirts Vasks, Edgars Zveijnieks, Igors Balajuns, Haralds Ulass, Mārtiņš Celms, Juris Valgums, Andris Vergazovs, Raivo Kaulakāns, Uvis Ausējs, Ivo Ausējs un Dāvis Šķiesna.





Trešo vietu ieguva Rolands Ozoliņš, Valdis Locāns, Uldis Locāns, Oskars Laucis, Ritvars Merkurjevs, Roberts Jakovičs, Renārs Špaks, Raitis Seņko, Nauris Lepiks, Artūrs Deksnis un Iļja Semjonovs.





Labākā vārtsarga balvu saņēma J.Timenieks (Stāmeriena), labākais aizsargs Miguelito de Lampomor (eFP), labākais uzbrucējs Ģ.Vasks (Marienburga 93’), rezultatīvākais spēlētājs ar 5 gūtiem vārtiem O.Laucis (KS/AKK).





Kopā tika aizvadītas 42 spēles, parādītas 17 dzeltenās un viena sarkanā kartiņa.