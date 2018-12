Galda spēles: Beļavā sacenšas novusā

Gada nogalē Beļavas pagastā notika divi novusa turnīri.

22.decembrī Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks” notika Beļavas pagasta atklātā turnīra novusā otrā kārta. Startēja 13 dalībnieki (11 kungi un 2 dāmas) no četriem novadiem: Gulbenes, Balvu, Apes un Valmieras. “Dāmu konkurencē 1.vietu ieguva Līga Vabulniece no Apes, 2.vietu izcīnīja Sandra Āre no Druvienas. Kungiem 1.vietā ierindojās Gunārs Pļavnieks no Balviem, 2.vieta - Jānim Ērmanim no Apes, 3.vietu izcīnīja Jānis Āre no Druvienas,” informē sacensību galvenais tiesnesis Igors Bambulis.

Savukārt 26.decembrī notika Beļavas pagasta atklātās sacensības novusā “Zelta kija 2018”, kurās startēja 16 dalībnieki (14 kungi un 2 dāmas) no četriem novadiem: Gulbenes, Balvu, Apes un Valmieras. “Dāmu konkurencē 1.vietu ieguva Aiga Putne no Ozolkalna, 2.vietu izcīnīja Sandra Āre no Druvienas. Kungiem 1.vieta - Igoram Bambulim no Ozolkalna, 2.vieta - Ivaram Briedim no Gulbenes, 3.vietā ierindojās Jānis Ērmanis no Apes,” informē sacensību galvenais tiesnesis Voldemārs Mezītis.