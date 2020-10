Galgauskā 35 skrējēji un nūjotāji “ieskrien rudenī”

Galgauskā 10.oktobrī norisinājās skriešanas un nūjošanas sacensības “Ieskrien rudenī!”, kurās piedalījās 35 dalībnieki no Balviem, Gulbenes, Viļakas un pat ģimene no Vācijas. Par to “Dzirksteli” informē sacensību organizatore Līga Ende-Griķe. Viņa stāsta, ka sacensību dalībniekiem bija jāveic distances no 200 metriem līdz 6,2 kilometriem. Pati mazākā sacensību dalībniece - lejasciemiete Marta Medne, kura dzimusi 2017.gadā, bet vecākais sacensību dalībnieks - gulbenietis Jānis Ančs, kurš dzimis 1942.gadā.

Šogad ātrākais 6,2 kilometru distancē bija Andris Dudels, kurš strādā Gulbenē, viņš trasi veica 23:33 minūtēs, bet ātrākā sieviete - gulbeniete Ilze Boldāne, kura trasē pavadīja 29:56 minūtes.

Sacensību organizatoriem īpaši liels prieks ir par nūjotājiem, kuri kopā bija pieci. Ātrākā nūjotāja - Inta Ozola no Balviem, kura 6,2 kilometru distanci veica 44:53 minūtēs.

Katrs dalībnieks tika pie medaļām un balvām, kā arī visiem dalībniekiem tika dots uzdevums - atrast vienu ozollapu, uz kuras jāuzraksta savs vārds, lai varētu piedalīties balvu izlozē. Balvas izlozei - “Leki” nūjošanas nūjas, Elitas Patmalnieces šūtu sejas masku un “Garmin” sporta pulksteni - sarūpēja “Pirtslietu darbnīca”. Pie nūjošanas nūjām tika nūjotāja Rēzija Ozola no Balviem, Elitas Patmalnieces sejas masku saņēma Roberts Hanzens no Galgauskas, savukārt sporta pulksteņa izlozē laimīgākā ozollapa bija Artūram Kopeļevam. “Liels paldies visiem dalībniekiem par uzticību un dalību sacensībās! Aicinu vietējos Galgauskas iedzīvotājus būt aktīvākiem un nākamgad sacensības apmeklēt lielākā skaitā!” saka L.Ende-Griķe.

