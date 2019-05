Ģimeņu sporta svētkos uzvar Mazmaču ģimene no Daukstu pagasta

Saulainajā sestdienā pagājušās nedēļas nogalē jau astoto gadu pēc kārtas notika Gulbenes novada Ģimeņu sporta svētki, kuros tika noskaidrotas sportiskākās novada ģimenes. Trešo gadu pēc kārtas par Ģimeņu sporta svētku uzvarētājiem kļuva Mazmaču ģimene no Daukstu pagasta. Otrajā vietā Maļiku ģimene, bet trešo vietu izcīnīja Roņu ģimene (abas Gulbene). Ceturto vietu ieguva Glāznieku ģimene no Stāmerienas pagasta, piektie – Blauvu ģimene (Jaungulbene), bet sešnieku noslēdza Kliederu ģimene no Lizuma pagasta.

Ģimeņu sporta svētkus šogad kuplināja vienpadsmit ģimenes no Gulbenes novada pagastiem un pilsētas: Upīšu, Taureņu, Mazmaču, Maļiku, Roņu, Blauvu, Skangaļu, Vasku, Kliederu, Vasiļjevu un Glāznieku ģimenes.



Komandas mērojās spēkiem septiņos sporta veidos. Precizitātes sacensībā „Uzšauj pa bundžām!” veiksmīgākie bija Maļiku ģimene, otrie – Kliederi, bet trešajā vietā - Blauvu ģimene.







Labākie frizieri sevi varēja pierādīt aktivitātē „Bizes pīšana”, kur naskākie izrādījās Glāznieku ģimene. Otrajā pozīcijā - Maļiku ģimene, bet trešie – Roņu ģimene.





„Riepas stafetē” uzdevumu visātrāk veica Mazmaču ģimene, vienu sekundi ilgāk stafeti veica un otro vietu ieguva – Glāznieku ģimene, bet trešajā pozīcijā - Maļiku ģimene.



Veicot “Šķēršļu joslu”, veiklākie izrādījās Maļiku ģimene, otrie – Mazmaču ģimene, bet trešie – Glāznieki.



„Ping-Pong” aktivitātē, uzvaras laurus plūca Roņu ģimene, otrie – Mazmači, bet trešie – Blauvu ģimene.





„Jautrajā izbraucienā” ar velokartiem uzvaru svinēja Mazmaču ģimene, otrajā pozīcijā - Skangaļu ģimene no Līgo, bet vienu sekundi aiz viņiem trešajā vietā - Maļiku ģimene.



“Gimeņu stafetē”, kas risinājās uz piepūšamajām atrakcijām, jautrība sita augstu vilni. Diezgan pārliecinoši par uzvarētājiem kļuva pieredzējušie ģimeņu sporta svētku dalībnieki - Mazmaču ģimene, otrajā vietā - Maļiku ģimene, bet trešajā pozīcijā - Roņu ģimene.



Pateicoties projektam “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, visiem dalībniekiem bija iespēja izlīksmoties uz piepūšamajām atrakcijām un izbraukāties ar velokartiem.