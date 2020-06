Gulbenē aizvadīts saulgriežu turnīrs pludmales volejbolā un mini futbolā

Dienu pirms Līgosvētkiem notika saulgriežu vasaras turnīrs pludmales volejbolā un mini futbolā (6:6). Komandu sastāvos bija dalībnieki no Balviem, Cesvaines, Alūksnes, Kokneses, Inčukalna un Gulbenes.

Kopumā uz volejbolu bija pieteikušās 8 meiteņu un 10 puišu komandas, uz futbolu - 5 komandas. Par to informē Gulbenes pilsētas sporta organizators Jānis Stībelis.

“Diena iesākās ar meiteņu cīņām pludmales volejbolā. Izspēlējot “divmīnusu” sistēmu, tika noskaidrotas uzvarētājas. Līdz mazajam finālam tika komandas “Mammas eņģelīši” un “Pludmales meičas”, taču virsroku guva “Pludmales meičas”, atstājot sāncenses sāpīgajā 4.vietā. Fināls noritēja starp komandām “LD” un “Smiltniece/Lazdiņa”, kuras savā starpā bija tikušās jau vienu reizi, taču tobrīd kapitulēja komanda “LD”. Fināls gan izvērtās nedaudz citādāk, spēle notika punkts punktā, tomēr “LD” komandai nācās piekāpties un ieņemt otro vietu,” stāsta J.Stībelis.

Pludmales volejbola rezultāti: 1.vieta - “Smiltniece/Lazdiņa” (Maija Smiltniece, Lauma Lazdiņa), 2.vieta - “LD” (Liene Ķikuste, Daiga Ņikitina), 3.vieta - “Pludmales meičas” (Rēzija Ziediņa, Samanta Leona).

“Vīriešiem izspēles variants bija tāds pats kā meitenēm. Fināls bija ļoti skatāms, vairākkārt varēja vērot spraigu cīņu. Finālā virsroku guva un 1.vietu ieguva vietējā gulbeniešu komanda - “Divi” (Kristers Kanaviņš, Jānis Pajats), 2.vietu ieguva komanda no Inčukalna - “Pludmales patruļa” (Dāvids Šalkovskis, Matīss Šalkovkis), bet 3.vietā palika komanda no Balviem - “Wizardi” (Vadims Sņegovs, Jānis Stepanovs),” stāsta J.Stībelis.

Mini futbolā (6:6), vienā aplī komandām izspēlējot katrai ar katru, spēles bija ļoti mazrezultatīvas. Kopumā 10 spēļu laikā tika iesisti 5 vārti. Futbola turnīra rezultāti: 1.vietu guva komanda “FK Cēzars” (Artūrs Deksnis, Ričards Deksnis, Oto Patmalnieks, Mareks Kozlovskis, Valts Virziņš, Roberts Virziņš, Kārlis Sudrabs, Rolands Neilands), 2.vieta - “Litene” (Dzintars Peksts, Jānis Keišs, Valērijs Sircovs, Ilgvars Jezuns, Uģis Mežkuts, Sandis Putniņš, Ralfs Skopāns), 3.vieta - “BFA”, kura neiesita, taču arī neielaida nevienus vārtus (Aleksandrs Sarkans, Armands Vaičulis, Renats Rahimovs, Aleksandrs Mordunovs, Rihards Ostrovs, Konstantīns Buņko, Daniels Lazdiņš, Juris Karamiševs, Niks Brants, Krišs Mazūrs).

“Paldies visiem, kas nenobijās no karstuma un ieradās uz saulgriežu turnīru. Paldies futbola tiesnešiem Arnim un Jurim no Balviem, volejbola turnīra rīkotājam “1st Place” biedram Elvijam Stībelim, sporta centra darbiniekiem par sagatavotajiem laukumiem, DJ Kozloo, kurš rūpējās par mūziku, lai būtu enerģiskāka spēlēšana, un fotogrāfiem Aleksandram Lustikam un jauniešu domes dalībniecei Andrianai Vasiļjevai, kā arī medmāsai Sarmītei. Paldies turnīra sponsoriem! Uz tikšanos citos pasākumos!” saka J.Stībelis.