Gulbenē vasaras sākumā tradicionāli iestartē vasaru

Jaunatnes parkā pasākumā “Startējam vasaru” bērni ar aizrautību piedalījās velosacensībās, bet vēlāk vakarā notika ielu futbola sacensības. Biedrības “1st Place” pārstāvis Jānis Stībelis stāsta, ka velosacensībās piedalījās 29 dalībnieki, kurus sadalīja trīs grupās. Visiem dalībniekiem bija jāizpilda pieci uzdevumi, kuru pamatā bija ātrums un precizitāte, taču arī bez veiksmes un zināšanu pārbaudes neiztika. Vienā no posmiem bija jāatpazīst ceļa zīmes. Meitenēm 1.vietu ieguva Karlīne Nakoskina, 2.vietu – Paula Bētere, 3.vietu – Sāra Bētere. Zēni tika sadalīti divās grupās pēc vecuma. 6 līdz 9 gadu vecuma grupā 1.vietu izcīnīja Jānis Reinis Baltiņš, 2.vietā – Krišjānis Bleikšs, 3.vietā – Kārlis Emsiņš. Vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem 1.vietu izcīnīja Renārs Rāms, Roberts Kondričs, Valters Osis.

Vakarā notika 3x3 ielu futbola sacensības, kurās piedalījās 14 komandas divās vecuma grupās. Vecuma grupā no 9 līdz 13 gadiem 1.vietu ieguva komanda “Baltie” no Gulbenes (Renārs Rāms, Rihards Ozoliņš, Rainers Ozoliņš, Kristers Ķikusts), 2.vietu - komanda “Baltieši” no Alūksnes (Reinis Lejinieks, Rūdolfs Lejinieks, Kristers Nikolajenko, Deivids Miks), 3.vietu izcīnīja komanda “Banda” no Gulbenes (Ralfs Dzērve, Martins Žvīgurs, Rihards Rakickis). Vecuma grupā 13+ starp 10 komandām 1.vietu ieguva komanda “BFA” no Stariem (Niks Brants, Aleksandrs Mordunovs, Armands Vaičuls, Artūrs Kopeļevs), 2.vietu izcīnīja komanda “Janeks” no Lizuma (Ivars Roziņš, Jānis Krūze, Ričards Deksnis, Matīss Aigars), 3.vietu – komanda “FBGM” no Tirzas (Krists Sveķis, Dāvis Untāls, Florians Oberhammers).

“Sporta entuziastiem un sportistiem ir ne tikai jāprot uzvarēt, bet arī zaudēt, kā arī šāda veida sporta sacensībās jāizturas pret otru ar cieņu! Lai arī organizatori aicināja futbola sacensību dalībniekus ievērot noteikumus, bez atsevišķiem nelieliem starpgadījumiem tomēr neiztika,” stāsta J.Stībelis.

Pasākuma laikā dalībnieki un atbalstītāji tika aicināti ziedot naudu aktīvajai Gulbenes novada meitenei Annijai Aleksejevai, kurai kopīgiem spēkiem nepieciešams palīdzēt uzstādīt pacēlāju ratiņkrēslam, lai meitene varētu būt patstāvīgāka. Kopumā tika savākti 120 eiro, kuri tiks nodoti Annijas vecākiem.