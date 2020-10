“Gulbenes apļos” - gandrīz 200 skrējēju

4.oktobra svētdienā uz piecpadsmito gadskārtējo tautas skrējienu „Gulbenes apļi” pulcējās 177 skrējēji un 18 soļotāji. Par skrējiena absolūto uzvarētāju 9 kilometru distancē kļuva gulbenietis Flavio Nunes, dāmu konkurencē 6 kilometros ātrākā bija lejasciemiete Elizabete Galvane, savukārt 3 kilometru soļošanā par uzvarētāju kļuva Edgars Gjačs (Lizums).



Pirmais starts tika dots soļotājiem 3 kilometru distancē. Par uzvarētāju dāmu konkurencē kļuva Vita Ormane (Līvāni), aiz viņas - Lāsma Zelča (Gulbene), trešā - Loreta Beāte Dzirkale (Gulbenes novada vidusskola). Vīriešiem pirmo vietu izcīnīja Edgars Gjačs, otro - Ilmārs Saulgriezis no Rīgas, trešais - Olivers Laizāns (Gulbenes novada vidusskola). Senioru konkurencē uzvarētāji tika noskaidroti pēc starptautiskās koeficientu sistēmas, aprēķinot pēc uzrādītā rezultāta un vecuma. Kungiem pirmajā vietā - Harijs Āboliņš, otrais - Gunārs Rubenis, trešais - Andrejs Vācietis (visi no Gulbenes). Dāmu konkurencē uzvaras laurus plūca madoniete Zinaīda Rācenāja, otrā - Ņina Jurciņa (Daukstes), trešā - Dace Saulīte (Madona).



Paši mazākie dalībnieki spēkiem mērojās 400 metru distancē, veicot vienu stadiona apli. Finišu sasniedza 22 septiņgadīgi un jaunāki zēni, kā arī 20 meitenes. Ātrākā no meitenēm bija Luize Mozga (“Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”), otrā - Anna Jankava (Gulbenes 3.PII), trešā - Tīna Krātiņa (Lejasciems). Zēniem par uzvarētāju kļuva Kārlis Auzāns (Gulbenes novada vidusskola), otrajā vietā - Arnis Čablis, trešais - Daniels Biezais (abi no “Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”). 400 metru distanci pieveica arī 2017.gadā dzimušais Enriko Rags, kurš bija sacensību jaunākais dalībnieks.

Sacensību turpinājumā spēkiem mērojās S 10 un V 10 vecuma grupas 16 meitenes un 31 zēns viena kilometra distancē. Absolūti labāko rezultātu šajā distancē uzrādīja Niks Ronis (Gulbenes novada vidusskola), otrais – Ričards Balodis (Tirzas pamatskola), trešais - Reinis Teters-Teterovskis (Alūksnes BJSS). Meiteņu konkurencē pārliecinoši uzvarēja Marta Žīgure (“Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”), aiz viņas - Viktorija Pērkone (Gulbene), trešā - Enija Ločmele (Tirzas pamatskola).

3 kilometru distancē absolūti ātrākā dāmu konkurencē bija S 12 vecuma grupas uzvarētāja Sintija Birzniece (Gulbenes novada BJSS), kura distances sākumā kritienā salauza roku, tomēr varonīgi sasniedza finiša līniju. Otro vietu S 12 grupā ieguva Amanda Jozepa (“Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”), trešajā pozīcijā - Viola Deksne (“Gulbenes K.S.P.”). Zēnu konkurencē par uzvarētāju kļuva kaimiņu novada pārstāvis Jānis Žagars (Alūksnes BJSS), otro labāko rezultātu uzrādīja Jēkabs Kubuliņš (“Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”), trešais - Artjoms Lemešs (Gulbenes novada BJSS).

S 14 grupas meitenēm labāko rezultātu sasniedza Ieva Kalniņa (Gulbenes novada vidusskola), otrajā vietā - Gerda Asnāte Berkolde, Annai Nikolai Berkoldei - trešā vieta (abas no “Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”). V 14 grupas zēniem bija jāveic 6 kilometri un par uzvarētāju kļuva Adrians Stepe, aiz sevis atstājot komandas biedru Martinu Kristeru Celmu (abi no “Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”), trešajā vietā - Aksels Ozoliņš no Gulbenes.

S 18 vecuma grupas jaunietēm 6 kilometru distancē uzvaras laurus plūca Elizabete Galvane, otro labāko rezultātu uzrādīja Jolanta Pence (abas no “Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”), trešā - Anda Katane (Gulbenes novada BJSS). V 18 grupas jaunieši veica 9 kilometru distanci, uzvarēja Dāvis Ende (Gulbenes novada BJSS), sudraba godalga - Jānim Kubuliņam, trešajā vietā - Niks Berģis (abi no “Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”).

Sievietēm 6 kilometru distancē uzvarēja Dace Birzniece (Stāmeriena), otrajā vietā - Kristīne Smagare, trešo vietu ieguva Beāte Medne (“SK Lejasciems”). Vīriešiem 9 kilometru distancē triumfēja Flavio Nunes, kurš jau skrējiena sākumā izvirzījās pārliecinošā vadībā. Otro vietu izcīnīja Lauris Lapsa (Gulbenes novada BJSS), trešais - Artis Luguzis.

S 40 grupā par uzvarētāju 6 kilometru distancē kļuva Sanita Strazdiņa (“Meridiāns”). Vīriešiem 9 kilometru distancē finiša līniju visātrāk sasniedza Andris Dudels (Gulbenes novada BJSS). Otrajā pozīcijā - Edgars Gargurnis (“StersG”).

V 50 grupā 6 kilometru distancē uzvarēja Didzis Kalniņš (“Maratona klubs”). Otrajā vietā - Gvido Lapsa, trešais - Inārs Supe no Balviem. Dāmām S 50 grupā uzvarētājas noteica pēc starptautiskās koeficientu sistēmas, par uzvarētāju kļuva Dzidra Širve no Madonas. Otrajā vietā - viņas komandas biedrene Ruta Kozlovska, trešajā vietā - Inga Melne (Galgauska). Arī V 60 grupas uzvarētājus noteica pēc koeficientu sistēmas, par uzvarētāju kļuva Ēriks Apšenieks (Balvi), otrais - Jānis Supe (Tirza), trešais - Jānis Circāns (Balvi).

„Tautas klases” dalībnieki veica 3 kilometru distanci. Dāmām uzvarēja Aļona Lemeša (Galgauska), otrā - Laura Matisone, trešā - Danīna Dace Krūmiņa (“Gulbenes K.S.P.”). Vīriešiem par uzvarētāju kļuva Artūrs Birznieks, otrais – Viesturs Ronis (Gulbene), trešais - Jānis Klimons (Lizums).

Komandu vērtējumā par uzvarētājiem kļuva “Gulbenes novada BJSS/SK Lejasciems”, kuru pārstāvēja 37 dalībnieki. Tika sveikta arī otra kuplākā komanda - Tirzas pamatskolas komanda (sporta skolotājs Mārcis Rudzītis), kuru pārstāvēja 25 dalībnieki.