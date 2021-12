Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļas audzēkņi Rolands Šulcs (U-16), Rainers Ļisicins un Rihards Berkolds (U-18) ir iekļuvuši Latvijas basketbola izlašu kandidātu sarakstā. Treniņu nometnes norisināsies Rīgā no 27. līdz 30.decembrim, kuru laikā komandas gatavosies Baltijas Jūras kausa izcīņai, kas norisināsies Tallinā, Igaunijā, nākamgad no 3. līdz 5.janvārim. Par to informē Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skola.