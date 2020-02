“Gulbenes Buki” izcīna grūtu uzvaru Valmierā

“Ramirent” LBL 2 čempionātā “Gulbenes Buki” 6.februārī Valmierā sīvā cīņā pārspēja komandu “Valmiera Glass/Vidzemes augstskolas” ar rezultātu 83:81.

Pirms šīs spēles par favorītiem noteikti varēja uzskatīt gulbeniešus, kas LBL 2 turnīra tabulā atradās otrajā vietā, bet valmieriešiem spēles pret Gulbeni vienmēr ir bijis derbijs, un vieglu spēli tas nesolīja. Uz šo spēli gulbenieši bija ieradušies nepilnā sastāvā, jo komandai nevarēja palīdzēt Artūrs Strēlnieks un Roberts Mednis, tas deva cerības valmieriešiem.

Pirmās ceturtdaļas sākumā valmierieši četras reizes bija precīzi no trīs punktu metiena līnijas un ātri izvirzījās vadībā – 12:2. Ceturtdaļas vidū Kristers Elksnītis panāca 16:5 par labu Valmieras komandai. Nākamos 9 punktus guva gulbenieši, atgriežoties spēlē. Ceturtdaļas izskaņā Mārtiņš Rozenbergs panāca neizšķirtu – 19:19, bet nākamos 4 punktus guva valmierieši, un pēc spēlētām desmit minūtēm - 23:19 Valmieras komandas labā. Otrajā ceturtdaļā turpinājās sīva spēkošanās, bet ceturtdaļas vidū pēc precīza Sanda Bēta metiena pirmo reizi vadībā atradās “Gulbenes Buki” - 30:29. Ceturtdaļas izskaņā Jānis Dilveka bija precīzs no tālmetiena līnijas un panāca +5 (41:36) “Gulbenes Buku” labā, Aleksis Ābols ar 2+1 gājienu samazināja rezultāta starpību, un pēc spēlētām divdesmit minūtēm - 41:39 gulbeniešu labā.

Otrajā puslaikā nekas nemainījās, bija sīva spēkošanās par katru epizodi. Nelielā vadībā turējās gulbenieši, ceturtdaļas izskaņā Māris Riekstiņš pēc precīza trejača atjaunoja vadību Valmierai – 51:50. Arī pēdējā uzbrukumā valmierieši bija precīzi no tālās distances, kad Toms Šēfers realizēja savu trejaci, un valmierieši atradās nelielā vadībā pirms noslēdzošās ceturtdaļas – 56:54. Iznākot uz noslēdzošo ceturtdaļu, “Gulbenes Buki” bija labāk sagatavojušies un guva pirmos 7 punktus – 61:56. Valmierieši negrasījās padoties un atkal lēnam deldēja pārsvaru pēc precīza Kristera Elksnīša tālmetiena, rezultāta starpība bija minimāla – 65:64. Sekoja “Gulbenes Buku” 7 punktu izrāviens un drošākā vadībā atradās viesi – 72:64. Valmierieši atkal parādīja raksturu un veica izrāvienu (14:4) ar Māra Riekstiņa pūlēm, izvirzoties vadībā - 78:76. Gulbenieši guva nākamos 2 grozus un atguva vadību, pēc tam tika pieprasīts minūtes pārtraukums (80:78). Spēles izskaņā valmierieši pārkāpa noteikumus pret Mārtiņu Rozenbergu, kurš bija precīzs vienā no diviem soda metieniem – 83:81, valmieriešiem bija iespēja izraut uzvaru, bet Kristofera Šeptes izmisuma metiens bija neprecīzs, līdz ar to uzvaru svinēja gulbenieši.



Gulbeniešiem neapturams bija Ingars Aizpurs, kurš guva 29 punktus, izcīnīja 13 atlēkušās bumbas un pārtvēra 4 bumbas. Mārtiņš Rozenbergs pievienoja 17 punktus. Valmieras komandā izcēlās Māris Riekstiņš ar 27 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām.





Statistika



“Valmiera Glass/Vidzemes augstskola” - “Gulbenes Buki” - 81:83 (23:19; 16:22; 17:13; 25:29)

“Valmiera Glass/Vidzemes augstskola”: Riekstiņš - 27 (12ab), Elksnītis - 20, Ābols - 12, Šēfers - 7, Golubevs - 6, Šepte - 3, Rozenbergs - 3, Garaissils - 2, Brokāns - 1, Golubevs, Iļjins, Engers.

“Gulbenes Buki”: Bēts - 7+8ab, Aizpurs - 27+13ab, Ivanovs - 7, Dilevka - 14, Rikveilis - 9 (6ab), Rozenbergs - 17, Šteinbergs, Vasiļjevs, Carevs.