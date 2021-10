“Gulbenes buki” papildlaikā izcīna uzvaru

17.oktobrī Gulbenes sporta centrā notika “Ramirent” Nacionālās basketbola līgas 2021./2022.gada sezonas spēle: “Gulbenes Buki”/BJSS - “Valmiera Glass/VIA-2”.

Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis “Dzirkstelei” atzīst, ka šī spēle bija “raiba”. “Skatītajiem gan jau patika. Man pašam gan ne visai. Pirmajā puslaikā bijām lielos plusos. Noslēdzām pirmo puslaiku ar plus 17. Likās, ka viss būs ļoti skaisti, bet tā nenotika. Valmieriešiem spēle sāka iet, un trešajā ceturtdaļā viņi tik sāka mest iekšā, bet mums nekas nesanāca. Ceturtajā ceturtdaļā jau bijām mīnusā. Ja ir lieli plusi, un sportā tā gadās, pretinieka treneri kaut ko pamaina, un spēle viņiem sāk iet, bumba krīt grozā. Tā tas notika šajā spēlē. Līderi sāka rādīt savu spēli, ko viņi pirmajā puslaikā nerādīja. Mūsējiem tad bija grūti savākties, spēle sāka nesanākt, neaizgāja. Metieni garām, sadarbības nepadodas, līdz ar to spēlēt tālāk bija psiholoģiski grūti, bet pieredze tomēr ņēma virsroku un tikām galā. Saņemoties, papildlaiku kaut kā izspiedām. Papildlaikā jau arī nekas spožs no abām pusēm nebija. Papildlaikā vinnējām ar divu punktu pārsvaru. Bija daudz kļūdu no abām pusēm. Beigās jau visi bija saguruši. Līderiem spēles gaitā slodze bija liela, un vēl varbūt viens otrs nebija arī tajā labākajā formā, kādā vajadzētu būt,” stāsta G.Rikveilis.

Papildlaikā “Gulbenes buki” prata apspēlēt “Valmiera Glass/VIA-2’” – 74:72. “Katrā ziņā ir prieks par kārtējo uzvaru, jo šajā sezonā uzvaras nāks smagi. Ir sportistiem tāds teiciens: labāk nesmuka uzvara nekā skaists zaudējums. Pie tā tad arī palikām,” pēc aizvadītās spēles svētdien saka G.Rikveilis.