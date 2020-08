"Gulbenes Buki" spēlēs Nacionālajā basketbola līgā un piedalīsies Latvijas Kausa izcīņā

Latvijas Basketbola savienības valde akceptējusi Latvijas basketbola līgu nosaukumu maiņu. LBL2, kurā spēlē arī “Gulbenes Buki”, jaunais nosaukums ir Nacionālā basketbola līga.

Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis “Dzirkstelei” skaidro, ka nosaukums mainīts, lai “tas skanētu cēlāk”. Tā viņš sapratis no Latvijas Basketbola savienības prezidenta Raimonda Vējoņa un ģenerālsekretāra Kaspara Ciprusa, kad viņi augusta sākumā viesojās Gulbenē.

“Līdz šim bija LBL1, LBL2, LBL3, bet cilvēki neesot sapratuši, kura līga esot spēcīgāka, tāpēc tagad katrai līgai mainīts nosaukums. Es nedomāju, ka līgas nosaukuma maiņa ir no svara. Manuprāt, tas nav būtiskākais. Svarīgi ir panākumi uz laukuma. Bet jā, otrā spēcīgākā līga Latvijā, kurā atkal startēs “Gulbenes Buki”, tagad sauksies Nacionālā basketbola līga,” stāsta G.Rikveilis.

Jaunums ir arī tāds, ka “Gulbenes Buki” cīnīsies Latvijas kausa izcīņā. “Latvijas Kauss basketbolā tiek rīkots pirmo reizi Latvijā. Jau pērn gribēja to organizēt, bet kaut kas neizdevās. Tas ir regulāri bijis futbolā, volejbolā. Proti, populārākajos komandu sporta veidos Latvijas Kausi tiek rīkoti, un tagad tiks rīkots arī basketbolā,” stāsta G.Rikveilis.

Viņš skaidro, ka Latvijas Kausa izcīņai būs tāds pats princips kā citos sporta veidos. Tajā piedalīsies LBL, LBL 2 un LBL 3 komandas. Kopā 22 komandas. “Pirmo kārtu, kas notiks septembra otrā pusē, savā starpā izspēlēs LBL3 komandas. No šīm LBL3 komandām, kas spēlēs savā starpā, piecas stiprākās nāks klāt LBL2 komandām, un jau otrajā kārtā notiks spēles starp LBL3 un LBL2, kur spēlēs arī “Gulbenes Buki”. Tad otrās kārtas sešas uzvarētājkomandas turpinās Latvijas Kausa izcīņu un tiksies ar augstākās divīzijas komandām. Ceram, ka mēs spēlēsim ar kādu augstākās divīzijas komandu. Mēs vēlētos atvest kādu stipro komandu uz Gulbeni, lai arī mūsu skatītāji var redzēt, kā “Gulbenes Buki” izskatās uz tās fona un lai paši saprastu, cik mums vēl tālu jātiek,” stāsta G.Rikveilis.

Savukārt interesējoties par jauno sezonu, viņš atbild: “”Gulbenes Bukos” lielākoties paliek pagājušās sezonas spēlētāji, starp tiem arī mūsu jaunie talanti: Rainers Ļisicins, Dāvis Vimba, Rihards Berkolds. Dosim iespēju sevi parādīt arī jaunajiem Gulbenes talantiem. Nākamnedēļ Rīgā “Gulbenes Bukiem” būs pirmais kopīgais treniņš. Treneris tāpat būs Artūrs Brūniņš,” saka G.Rikveilis.