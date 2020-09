“Gulbenes Buki” uzsāk sezonu

Jaunajā sezonā Latvijas basketbola līgas (LBS) 2. un 3.divīzijas turnīri saucas par Nacionālo un Reģionālo līgu. “Gulbenes Buki” startē Nacionālajā līgā, kurā tāpat kā pagājušajā sezonā piedalīsies 22 komandas, kuras sadalītas austrumu un rietumu grupās.

Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis stāsta, ka pašlaik rit sagatavošanās cikls, kura laikā komanda aktīvi trenējas jau aptuveni mēnesi.

“Pagājušajā piektdienā Jelgavā aizvadījām pirmo pārbaudes spēli ar vietējo BK “Jelgava”, kurā rezultāts mainījās burtiski punkts punktā. Tomēr spēles galotnē mūsējiem nedaudz pietrūka spēka un jelgavnieki uzvarēja ar 10 punktu pārsvaru. Taču uzskatu, ka spēli aizvadījām godam, jo pretinieks bija ļoti spēcīgs - komanda nokomplektēta ar ļoti labiem spēlētājiem. Domāju, ka viņu mērķis šogad ir zelts. Teikšu gan, ka bez pūlēm medaļas nevienam nedod un par tām pacīnīsimies arī mēs. Ir pamainījies arī mūsu komandas sastāvs, kuru šosezon ir pametuši Mārtiņš Rozenbergs un Nauris Rikveilis, taču klāt ir nākuši trīs puiši. Māris Riekstiņš ar iespaidīgu 2,08 metru augumu ir no Valmieras, savulaik spēlēja “Valmiera/Ordo” sastāvā kā centra spēlētājs. Ričards Pinne agrāk spēlējis “Jūrmalas” sastāvā, bet pagājušajā sezonā - “BA Turība” sastāvā. No šīs pašas komandas kā pirmais numurs pie mums spēlēs Ingus Mastiņš, kurš iepriekšējās sezonās uzrādījis labus rezultātus. Var teikt, ka komanda sezonai ir gatava. Iesākumā pat finansiāli, jo sakarā ar nepabeigto pagājušo sezonu ir nedaudz iekrājusies nauda. Jāteic gan, ka jau tagad ir jūtams, ka ar sponsoriem šosezon būs sarežģījumi. Sakarā ar COVID-19 vairāki lielie sponsori ir atbalstu sportam vai nu izslēguši no šāgada budžeta, vai arī stipri samazinājuši. Atliek cerēt uz vietējiem uzņēmējiem un pašvaldības atbalstu, kas palīdzētu “Bukiem” ķepuroties uz priekšu,” saka G.Rikveilis.

Šo sestdien pulksten 15.00 Gulbenes sporta centrā notiks Egila Čakara piemiņas spēle, kurā “Gulbenes Buki” sacentīsies ar komandu “Valmiera Glass/Vidzemes augstskola-2”. Sakarā ar ierobežojumiem un esošo situāciju turnīrs šoreiz netika plānots, tomēr bez spēles arī nevar. Tāpēc tiks rīkota pirmssezonas draudzības spēle, kas būs laba iesildīšanās gan komandai, gan skatītājiem. Savukārt Nacionālās līgas pirmo spēli “Gulbenes Buki” aizvadīs jau 3.oktobrī pulksten 14.00 Gulbenes sporta centrā ar komandu “BA Turība”.

G.Rikveilis piebilst, ka “Gulbenes Buki” gaida savus Latvijas kausa izcīņas pretiniekus, kuri tiks noskaidroti 27.septembrī Rīgā starp “Garkalnes runču” un “Rugāju SC” komandām. Kā zināms, pirmā spēle, kura notika 19.septembrī Rugājos, beidzās neizšķirti, kas nav pieļaujams arī atbildes spēlē. Gadījumā, ja uzvarēs “Garkalnes runči”, tad, visticamāk, sporta draugi Gulbenē varēs vērot arī leģendāro Kasparu Kambalu, kurš minētās komandas sastāvā jau paviesojies Rugājos.