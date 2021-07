“Gulbenes Bukiem” – cerības uz jaunajiem

Lai pienācīgi sagatavotos nākamās sezonas “Ramirent” Nacionālajai basketbola līgai, “Gulbenes Buki” jau mēnesi intensīvi trenējas.

Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs Gatis Rikveilis stāsta, ka pašlaik rit sagatavošanās cikls, kura laikā jau aptuveni mēnesi trenējas topošie “buki”. “Šobrīd trenējas tikai jaunie gulbenieši, kurus mēs uzskatām par perspektīviem nākotnes spēlētājiem. Tie ir 13 talantīgi jaunieši. Visticamāk, daļa no viņiem jau šosezon, bet daļa nākamsezon startēs mūsu komandas pamatsastāvā. Tie varētu būt kādi seši septiņi puiši, kuri uzrādīs labākos rezultātus vasaras treniņu laikā, kas nebūt nav viegls. Šosezon un, cerams, arī turpmāk komandas galvenais treneris būs kādreizējais “Gulbenes Buku” saspēles vadītājs Raimonds Gabrāns, viņam asistēs ne mazāk pazīstamais Pāvels Veselovs. Šobrīd fiziskās sagatavotības treniņos piedalās arī Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas trenere Vija Kalniņa. “Buku” galvenajā sastāvā šosezon ir paredzētas izmaiņas. Diemžēl komandā turpmāk nespēlēs Sandis Bēts, Roberts Mednis un Jānis Dilevka, kuri ir rīdzinieki un līdz ar to nevarēs piedalīties turpmāk paredzētajos treniņos. Taču jāpiebilst, ka viņi savu darbu iepriekš ir darījuši godam un palīdzējuši komandai tikt pie slavas un medaļām. No līderiem komandā paliks Ingars Aizpurs, kurš gan šobrīd, pildot dienesta pienākumus, atrodas ASV, taču arī tur nav aizmirsis basketbolu un aktīvi trenējas. Ceru, ka klāt nāks trīs pieredzējuši valmierieši un varbūt pat kāds viesspēlētājs, jo bez pieredzes uz labu iznākumu cerēt nevar. Tas tiek darīts ar domu, lai visi spēlētāji varētu piedalīties treniņos, kas atšķirībā no pagājušās sezonas notiks Gulbenē. Lielu cerību liekam arī uz jaunajiem puišiem. Lai viņi varētu attīstīties, treniņu procesam ir jānotiek šeit uz vietas gan rītos, gan vakaros. Tieši tāpēc bāzes vieta šosezon ir izvēlēta Gulbene,” saka G.Rikveilis.

Komandas šāgada budžets jau sen ir apstiprināts, bet G.Rikveilis izsaka nožēlu par to, ka sakarā ar Covid-19 ieviestajām izmaiņām ir pārtraukta arī sadarbība ar sponsoriem. Šī sadarbība būšot jāatsāk no nulles, bet tas esot liels darbs, tomēr iestrādes ir un pie tā arī tikšot strādāts.

Savukārt komandas treneris Raimonds Gabrāns samērā pozitīvi izsakās par jaunajām nākotnes cerībām, kurām uzņēmības netrūkst. “Šādā vecumā gan grūti vēl pateikt, vai no perspektīva jaunieša iznāks labs spēlētājs. To nevar pateikt vienā dienā, pat kārtīgi trenējoties, to var nosaukt par lēnu procesu. Ir gan darbaspējas, gan attieksme, bet tas tik ātri nenotiek. Puiši trenējas ar atdevi. Daudzi piedalās arī mūsu vasaras līgas spēlēs, un tas ir pozitīvs moments, jo spēles ilgu laiku nav bijušas, tāpēc tagad tas ir ļoti svarīgi. Būs atbilstošs darbs, būs arī rezultāts. Visu mūžu esmu pieradis spēlēt tikai par uzvaru gan mājas spēlēs, gan izbraukumos un to gaidu arī no saviem spēlētājiem. Es, protams, nezinu, kā izvērsīsies sezona, bet ir jācīnās par medaļām. Mērķim ir jābūt visaugstākajam. Kāda jēga tikai piedalīties? Un tieši ar šādu domu jāstartē katrā spēlē. Ar bijību un piesardzību joprojām raugos, kāda vispār būs nākamā sezona, taču pēc līgas vadības teiktā sapratu - ja spēlētāji būs izpotējušies, tad spēles varēs notikt. Vai tās būs ar skatītājiem, tas vēl nav zināms. Sliktākajā gadījumā tās varēs vērot internetā, jo laukumos ir uzstādītas kameras. Bet es ceru, ka viss aizies normāli, taču esmu gatavs arī visādiem pavērsieniem,” saka komandas treneris R.Gabrāns.