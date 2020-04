"Gulbenes Bukiem" sezona - atcelta, vietu nav

Sakarā ar to, ka Latvijas valdība COVID-19 epidēmijas dēļ pagarinājusi ārkārtējo situāciju valstī līdz 12.maijam, Latvijas Basketbola savienības valde, ņemot vērā klubu viedokli, nolēma atcelt “Ramirent” LBL 2 un LBL 3 izslēgšanas turnīrus.

“Viss ir beidzies. Sezonu atcēla. Būtībā vietu nekādu nav. Mēs laikam paliekam čempioni (“Gulbenes Buki” pagājušajā sezonā tika kronēti par LBL 2 čempioniem – red.) vēl vismaz uz vienu gadu. Bet nu žēl, ka viss tā beidzās, jo tagad visam tikai vajadzēja sākties - “play-off” un trakais pavasaris, kura dēļ tiek spēlētas spēles. Viss ir beidzies, tā pa īstam arī nesākoties. No sportiskā viedokļa - ja nav vietas, tad būtībā sezona ir pa tukšo. Esi spēlējis, bet kam un par ko, nav īsti skaidrības. Bet mēs jau neesam tādi vienīgie. Ja paskatās, kas notiek sportā visā pasaulē un tepat Latvijā, redzam, ka viss ir apstājies. Domāju, ka arī Latvijas Basketbola savienībai nebija viegli šādu lēmumu pieņemt. Bija variants gaidīt līdz 12.maijam, un, ja dod zaļo gaismu, tad mēs izspēlējam fināla četrinieku, lai ir zināmas pirmās četras vietas. Vairākums komandu nobalsoja, ka sezona ir jābeidz. Mēs gribējām turpināt. Sazvanījām visus mūsu puišus, un visi bija ar mieru sezonu noslēgt, lai būtu kaut kāda skaidrība. Bijām gatavi pagaidīt, bet - kā ir, tā ir,” stāsta “Gulbenes Buku” treneris Artūrs Brūniņš.

Komandas puiši esot sarūgtināti par šādu sezonas iznākumu, jo ir ieguldīts darbs visas sezonas garumā. “Būtībā palika pats noslēgums, bet viss ar šo vīrusu izjuka. Veselība - pirmajā vietā, tāds lēmums tika pieņemts, kaut gan mēs jau bijām gatavi gaidīt vēl,” saka A.Brūniņš.

Viņaprāt, par nākamo sezonu pārāk iespringt nav vērts, ir jānogaida, kad speciālisti - ārsti, infektologi kaut ko atļaus darīt. “Un tad viss ir jāsāk bez steigas, ar vēsu prātu, lai nesastrēbtu karstu. Tagad vienkārši ir liela, gara pauze, un tad skatīsies, kā viss risināsies. Tad jau arī kaut kāda informācija būs arī no mums,” saka A.Brūniņš.

Tagad katrs savu iespēju robežās turpina fiziskās aktivitātes - skrien krosu, brauc ar divriteni. “Ja gribi spēlēt, tad pats sev esi saimnieks un centies uzturēt sevi formā. Ja neesi sev saimnieks, tad jābeidz spēlēt,” uzskata A.Brūniņš.