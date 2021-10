Gulbenes motosportistam labi rezultāti Nāciju kausā

Nesen no Nāciju kausa motokrosā kvadricikliem, kurš mēneša sākumā risinājās Le grand Darton trasē Francijā, atgriezās “Gulbenes moto” pārstāvis Valērijs Kuzmins. Viņš kopā ar vēl diviem Latvijas pārstāvjiem Kārli Lizanderu un Matīsu Palēvicu mūsu valsti pārstāvēja katrs savā braucienā.

“Latvijas valsti pārstāvošo trīs sportistu sastāvā mēs kopvērtējumā ierindojāmies piektajā vietā. Ja ņem vērā to, ka sacensībās piedalījās piecpadsmit valstu pārstāvji, tad teikšu, ka tas ir labs sasniegums. Šogad, atšķirībā no iepriekšējā gada, publiski nebija uzrādītas individuālās ieskaites. Tās ar lielām mokām var atrast internetā, bet, pēc maniem aprēķiniem, starp visiem startējušajiem dalībniekiem arī individuāli man vajadzētu būt piektajam. Visi sportisti brauca kopējā klasē, kur katrā braucienā savu valsti pārstāv divi braucēji, kuri savā starpā mainās nākamajos braucienos. Kopumā komandai sanāca seši braucieni, no kuriem sliktākais netiek ieskaitīts. Pirmās dienas kvalifikācijas braucienos mani pievīla tehnika. Nojuka viens dzinējs, tad arī otrs, bet beigās no abiem sakombinējām vienu, tāpēc uz starta līnijas stājāmies kā astotie, bet arī tas ir labi, jo principā man vairs nebija, ar ko braukt. Visi mūsu braucēji finišēja visos braucienos, un tas ir liels sasniegums, jo iepriekš mums tas nekad nebija izdevies. Domāju, ka varējām sasniegt arī augstāku rezultātu, it sevišķi pēdējā braucienā, kad biju jau trešais, bet beigās motors sāka “klepot” un nācās samazināt tempu, lai vismaz finišētu. Trase nebija raksturīga mums ierastajām. Tā bija ar ļoti daudzveidīgu reljefu un neparasti cieta, līdz ar to nežēlīgi ātra, – mums Latvijā tādu nav. Tā izveidota tā, lai būtu ļoti tāli un augsti lēcieni. Es teiktu, ka tā bija psiholoģiski ļoti grūta. Tomēr pie tā mēs pieradām un adaptējāmies diezgan ātri. Otrs smagais pārbaudījums bija tālais ceļš, bet arī tas tika pārvarēts pat ar busiņa tehniskām ķibelēm. Paldies Dievam, tas notika Polijā, kur vietējie bija ļoti atsaucīgi – jau pēc četrām stundām varējām turpināt ceļu un veiksmīgi nokļuvām galapunktā. Sapratām, ka arī attiecībā pret Covid-19 tur ļaudis ir lojālāki un saprotošāki. Protams, ierobežojumi ir arī tur, bet kaut kā nav tik traki, kā pie mums. Nezinu, vai skatītājiem bija vajadzīgi testi, bet viņu bija ļoti daudz un pulcēšanās ierobežojumus nevarēja just,” stāsta V.Kuzmins.

Mūsu mazās Latvijas sportisti ir spēcīgi daudzos sporta veidos, tajā skaitā arī motokrosā. Vēl V.Kuzmins piebilst, ka mūsu sportistiem ir jāpierod pie ārzemju dažādajām trasēm, bet jau tagad individuālie braucēji Eiropas sacensībās uzrāda ļoti labus rezultātus. Priekšā šogad vēl dažas nelielas sacensības, taču uz tām netikšot likts akcents, jo vispirms jāiegulda liels darbs, lai salabotu visu, kas šajās sacensībās tika salauzts, un jāsāk domāt par nākamā gada Nāciju kausu, jo tas ik gadu esot sezonas noslēguma galvenais pasākums.