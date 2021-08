Gulbenes novada čempionātā futbolā uzvar Lizums/Ranka

Gulbenes novada 2021.gada futbola čempionāts noslēdzās ar komandas Lizums/Ranka uzvaru, otrajā vietā - FK “Cēzars”, trešajā - Litenes futbolisti.

Pēdējā sabraukuma spēļu rezultāti un vārtu guvēji: “Cēzars” – Rēveļi – 3:0 (E.Poļaks 2, M.Kozlovskis), Jaungulbene – Līgo – 4:0 (A.Maks 2, S.Sirmais 2), Druviena – Litene – 1:1 (A.J.Balodis – L.Koroļovs), Stradi – Lizums/Ranka - 0:0, Jaungulbene – Rēveļi – 3:2 (El.Bisenieks, Em.Bisenieks, R.Deksnis – A.Vanags 2), Līgo – Druviena – 2:2 (O.Vīksniņš, D.Liepiņš – R.Seņko 2), Litene – Gulbenes BJSS – 1:0 (L.Koroļovs), “Cēzars” – Lizums/Ranka - 0:0, Gulbenes BJSS – Līgo – 3:0 (D.Ciunelis 2, R.Rāms), Litene – Stradi – 1:0 (K.Kokarevičs), Druviena – Rēveļi – 3:0 (R.Seņko 2, A.J.Balodis), Jaungulbene – “Cēzars” - 1:1 (A.Maks – O.N.Patmalnieks).

Čempionāta noslēguma tabula.

Lizums/Ranka 8 5 3 0 11:2 18 FK “Cēzars” (Gulbene) 8 4 4 0 8:1 16 Litene 8 4 3 1 13:5 15 Jaungulbene 8 3 3 2 10:5 12 Gulbenes BJSS 8 3 2 3 11:8 11(2:0) Stradi 8 3 2 3 4:5 11(0:2) Druviena 8 1 3 4 8:11 6(3:0) Rēveļi 8 2 0 6 8:19 6(0:3) Līgo 8 0 2 6 3:21 2

Čempionu komandā Lizums/Ranka spēlēja: A.Zelčs, A.Vucāns, V.Svetlovs, A.Račāns, I.Jezuns, A.Suntažs, S.Biksāns, L.Lauss, O.Krastiņš, M.Aigars, J.Krūze, I.Kozlovs, A.Umblejs, I.Roziņš, P.Mikulāns un I.Sirmulis.

Sudraba godalgas FK “Cēzars” komandā saņēma: O.N.Patmalnieks, R.Virziņš, E.Smirnovs, Z.Milaknis, R.Deksnis, M.Kozlovskis, E.Poļaks, A.Deksnis, D.Smagars, V.Virziņš, R.Neilands, J.Timenieks un D.Poļaks.

Bronzas medaļas Litenes futbolistiem: Dz.Pekstam, S.Putniņam, S.Kauliņam, V.Surovam, J.Keišam, E.Keišam, E.Zaķim, S.Vītolam, E.Ježkovam, V.Sircovam, K.Kokarevičam, L.Koroļovam un J.Surovam.

Kopumā čempionātā piedalījās 133 futbolisti, no kuriem 39 guva vārtus. Rezultatīvākā spēlētāja balvu saņēma D.Ciunelis (Gulbenes BJSS) ar 7 precīziem sitieniem. Tālāk sekoja R.Seņko (Druviena) ar 6 vārtiem, L.Koroļovs (Litene) un A.Vanags (Rēveļi) – abiem pa 4 vārtiem. Labākais čempionāta vārtsargs - Dz.Peksts (Litene), labākais aizsargs - A.Zelčs (Lizums/Ranka), labākais uzbrucējs - O.N.Patmalnieks (Cēzars). Labākie spēlētāji savās komandās: A.Umblejs, J.Krūze, I.Jezuns no komandas Lizums/Ranka, R.Virziņš, J.Timenieks no “Cēzara”, S.Kauliņš, V.Sircovs no Litenes, A.Maks no Jaungulbenes, D.Untāls no Gulbenes BJSS, R.Ostrovskis no Stradu, L.Seņko no Druvienas, M.Vanags no Rēveļu, Linda Vīksniņa (vārtsargs) no Līgo komandas.