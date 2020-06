Gulbenes novadā golfa laukumā „Siltie” sākas golfa sezona

Pēc lielās pavasara pauzes iesākusies 2020.gada pļavu golfa sezona ar 22. Latvijas Pļavu golfa asociācijas (LPGA) čempionātu un LPGA kausa izcīņu.

No šogad paredzētajiem astoņiem posmiem pirmais pagājušajā svētdienā risinājās Gulbenes novadā golfa laukumā „Siltie”, kurā piedalījās 36 golfa spēlētāji. Līdztekus risinājās arī Ministru prezidenta kausa izcīņa.

Golfa klubs „Siltie” šajās sacensībās bija pārstāvēts ar 10 dalībniekiem. No mūsu spēlētājiem sezonas ieskaņas sacensībās labākie starti padevās Markusam Rauzam (Gulbene), izcīnot 2.vietu jauniešu konkurencē. Čempionātā 3.vietu izcīnīja Kārlis Duļbinskis (Jaungulbene), bet 4.-6.vietu dalīja Gundars Rauza (Gulbene), Jānis Dūte (Ranka) un Aldis Strads (Lizums).

LPGA kausa izcīņā, kurā tiek ņemti vērā spēlētāju handikapi, 3.vietu izcīnīja Māris Baranovskis (Gulbene).

Savukārt Ministru prezidenta kausa izcīņā, kur uzvarētāji tika noteikti pēc pirmo 12 bedrīšu izspēles, 3.vietu izcīnīja Jānis Dūte (Ranka).

Golfa kluba „Siltie” valdes priekšsēdētājs Aldis Strads stāsta, ka šobrīd jau ir atsākušās arī „Silto” tradicionālās “Golfa maratona” sacensības, kuras risināsies visu vasaru trešdienu vakaros no pulksten 18 00.

“Klubā šobrīd ir 16 biedri, kuri piedalās ne tikai “Golfa maratonā”, bet arī citās sacensībās visu sezonu - no aprīļa līdz pat oktobrim. Šogad sakarā ar vīrusa izraisīto pandēmiju sezona pa īstam sākas tikai šobrīd, taču tas nemazina azartu. Vēl vairāk - ir prieks par iespēju atkal tikties tieši golfa laukumā, nevis kādā no saziņas līdzekļiem. Mūsu laukumā tiek gaidīti visi golfa spēles cienītāji, kā arī tie, kuri vēlas apgūt aizraujošās golfa spēles pamatus. Tiek gaidīti arī kolektīvi golfa laukuma apmeklējumi, lai varētu brīnišķīgi pavadīt kādu no šīs vasaras brīvdienām,” saka A.Strads.

Ja ir vēlme apmeklēt golfa laukumu ārpus trešdienu vakariem, tad lūgums apmeklējumu pieteikt pa tālruni 26404374 (Gundars).