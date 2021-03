Gulbenes novada "Kilometru cīņas" beigušās

Gulbenes novada Sporta pārvalde no 8. līdz 21.martam organizēja izaicinājumu “Kilometru cīņas”, kurās savstarpēji cīnījās pagasti un pilsēta. Izaicinājumā kopā piedalījās 287 dalībnieki, divu nedēļu griezumā sakrājot 15 402,51 kilometru. Par to informē Sporta pārvaldes vadītāja vietniece nozares jautājumos Dace Anča.

Par uzvarētāju ar 3549,530 kilometriem kļuva Lejasciema pagasts (pagasta sporta pasākumu organizators Valerijs Gabdulļins), otrajā vietā - Gulbene ar pieveiktiem 2819,900 kilometriem (sporta pasākumu organizators Jānis Stībelis), godalgotajā trešajā vietā ar nostaigātiem, noskrietiem vai noslēpotiem 2181,43 kilometriem ierindojās Stāmerienas pagasts (pagasta sporta pasākumu organizatore Guna Ģērmane). Ceturtajā pozīcijā - Litenes pagasts (1449,32 km), piektajā – Druvienas pagasts (1182,93 km), sestajā – Stradu pagasts (1044,02 km).

Kilometru cīņās individuāli ražīgākā izrādījās Ieva Grīniece no Druvienas pagasta (243,29 km). Aiz viņas ar 200,32 km ierindojās Oskars Priedītis no Gulbenes, savukārt Jānim Ģērmanim no Stāmerienas - 196 kilometri, bet Dana Puidze no Lejasciema pieveikusi 195,80 kilometrus.

“Izaicinājumā piedalījās gan ģimenes, gan treniņgrupas, bet īpaši jāizceļ Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa “Taurenīši”, kas kopā ar audzinātājām deva vislielāko kilometru pienesumu Stradu pagastam. Izvērtējot paveikto, noteikti var secināt, ka šobrīd trends sportā viennozīmīgi ir staigāšana, to pierāda arī divās nedēļās sakrātie kilometri, kas lielākoties iegūti iedzīvotājiem ejot vai nūjojot. Paldies visiem, kas atsaucās “Kilometru cīņām”, un uz tikšanos nākamajos sportiskajos izaicinājumos “Olimpiskajā mēnesī” - no 23.aprīļa līdz 21.maijam!” saka D.Anča.