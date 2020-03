Gulbenes novada skolēni sacenšas volejbolā

Gulbenes sporta centra zālē 4.martā notika “Piena spēka” 18.kausa izcīņas vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 1.posma sacensības. Sacensības organizēja Latvijas Volejbola federācija sadarbībā ar AS “Smiltenes piens” un Gulbenes novada pašvaldību. Uz sacensībām no Gulbenes novada skolām trijās vecuma grupās bija ieradušās 26 komandas. Par to informē Gulbenes BJSS metodiķis Andrejs Andževs.

D grupā 2008./2009.gadā dzimušie zēni. 1.vietu izcīnīja GNVĢ 1.komanda (Ričards Aizpurs, Raitis Pušķis, Markuss Rauza, Sindija Miščenko), 2.vietu - GNVĢ 2.komanda (Niklāvs Veselovs, Alens Beļajevs, Dāvis Groševs, Edgars Bērziņš, Megija Emīlija Biezā), 3.vietā - Gulbīša pamatskola (Daniels Mežulis, Toms Skrodelis, Ivo Marks Vasilis, Amanda Bērziņa, Dāvis Švinders, Krista Laure).

D grupā meitenēm 1.vietu izcīnīja Gulbenes 2.vidusskolas komanda (Paula Luīze Vimba, Džulija Ļisicina, Monta Rubene, Karīna Kudrjašova, Elza Gagāne, Kerija Rubene), 2.vietu - GNVĢ 2.komanda (Amanda Pružinska, Viktorija Krista Upsova, Emīlija Posse, Emīlija Vilciņa), 3.vietu - GNVĢ 1.komanda (Karlīne Nakoskina, Melānija Emulova, Amanda Kasparkeviča, Ieva Ķikuste, Evelīna Zīberga).

B grupā (2004./2007.gadā dzimušie) 1.vietu izcīnīja Gulbenes 2.vidusskolas 1.komanda (Mareks Brezinskis, Oskars Kuropatkins, Rihards Berkolds, Rainers Ļisicins, Roberts Deksnis, Dāvis Ende, Elvis Golubevs, Kristofers Viljams Mazūrs), 2.vietu - Lejasciema vidusskola (Normunds Kaspars, Armands Sipčenoks, Normunds Sipčenoks, Daniels Kurepins, Reinis Širaks, Rinalds Lapkašs, Egils Ceriņš, Linards Žīgurs), 3.vietu - Lizuma vidusskola (Kristers Heiselis, Artūrs Karlijčuks, Jānis Apsītis, Lukas Merabi Bazaleli, Dans Garais, Niks Ozoliņš, Rainers Valters Pops).

B grupā meitenēm 1.vietu izcīnīja Gulbenes 2.vidusskolas 1.komanda (Gerda Bukovska, Ance Katane, Anda Katane, Līva Leišavniece, Elisa Mūrniece, Samanta Leona, Sabīne Vaļicka, Aurēlija Aizupiete, Viktorija Ločmane), 2.vietu - Stāķu pamatskola (Rēzija Ziediņa, Agnese Bērziņa, Dace Guste, Evelīna Puriņa, Anete Lauce, Ketlīna Lazdiņa, Madara Sebre, Kitija Mazmača, Sonora Ziediņa), 3.vietu - GNVĢ 1.komanda (Linda Avotiņa, Samanta Savicka, Agate Katane, Estere Kupča, Tīna Ozoliņa, Viktorija Burtniece, Marta Babule, Arta Anastasija Brokāne).

A grupā (2000./2003.gadā dzimušie) 1.vietu izcīnīja Lizuma vidusskola (Everts Kovaļkovs, Nauris Bumburs, Kristaps Krūmiņš, Lorens Markus Seņko, Raivis Rautmanis, Marks Valla), 2.vietu - Lejasciema vidusskola (Rolands Pencis, Spartaks Žiļins, Artis Gailis, Ivo Polis, Rihards Širaks, Elvis Dambrovs, Edgars Mukstiņš), 3.vietu - Gulbenes 2.vidusskolas 1.komanda (Adriāns Bitēns, Kristaps Jesiļevičs, Viesturs Niejgoda, Normunds Savruckis, Artis Blaus, Lauris Lapsa, Klaids Sevostjanovs, Ilvars Ilgsalietis, Igors Bistrovs, Kaspars Jakobsons).

A grupā meitenēm bija tikai divas komandas. 1.vietu izcīnīja GNVĢ komanda (Renāte Einberga, Alīna Biļinska, Samanta Linmeijere, Laila Mironova Undīne Kaņipova, Linda Daina Kalniņa, Pola Samanta Sarmule, Petrīcija Stāmere), 2.vietu - Gulbenes 2.vidusskolas komanda (Daniela Lūse, Amanda Pastare, Rebeka Ķilupe, Linda Vīksniņa, Santa Vīksniņa, Alise Briede, Enija Baumgarte, Diāna Kuzmina, Evelīna Laura Gusāre, Sanija Rjačenska).

“Paldies Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola trenerēm Ārijai Samsonovai, Solvitai Vīcupai-Ulmei, Lienei Ķikustei par sekmīgu sacensību organizāciju un tiesāšanu!” saka A.Andževs.