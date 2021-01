“Gribēju nomāt slēpes, kā tas bija iespējams citos gados, bet uzzināju, ka Gulbenes stadionā to vairs nav - esot iedotas sporta skolai. Kā tad tā? Slēpes taču tika iegādātas sociālajā projektā un bija domātas parastiem cilvēkiem, nevis sportistiem. Taisnojas, ka Covid-19 pandēmija, tāpēc nomāt nevar. Bet slēpes varēja dezinficēt un dot cilvēkiem nomā, lai slēpo,” piezvanot “Dzirkstelei”, sūdzējās kāda sieviete, kura vēlējās būt anonīma.

Pašvaldības Sporta pārvaldē laikrakstam skaidro - slēpju noma iedzīvotājiem Gulbenē pašlaik patiešām nav iespējama sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Slēpes esot izdalītas sporta skolas audzēkņiem individuāliem treniņiem. Turklāt slēpju, kas iegādātas sociālā projekta laikā, nav bijis daudz – kādi desmit pāri.

Runa ir par slēpēm, kas iegādātas projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, kura realizācija ir paredzēta līdz pat 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķauditorija ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji. Projektu īsteno pašvaldība, un sadarbības partneri ir novada sociālais dienests, novada invalīdu biedrība un pensionāru biedrība “Atspulgs 5”. Realizācijas gaitā paredzētas dažādas aktivitātes, tajā skaitā sportošanas inventāra iegāde. Eiropas Sociālā fonda finansējums šim projektam ir 376 599,72 eiro, valsts budžeta finansējums – 66 458,78 eiro.

Par to, ka “sociālās slēpes” ir šoziem atdotas lietošanā Gulbenes novadā bērnu un jaunatnes sporta skolai, novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs “Dzirkstelei” neko paskaidrot nevar, saka, lai vaicājot pašvaldības administrācijā.

Biedrības “Atspulgs 5” valdes priekšsēdētāja Anna Vīgante “Dzirkstelei” teic, ka viņas biedrībā neviens nav interesējies par iespēju nomāt slēpes. A.Vīgante pieļauj, ka tas vairāk interesē pilsētniekus. Laucinieki galvenokārt interesējas un gaida, kad atkal šā projekta ietvaros varēs pieteikties braucieniem peldbaseina apmeklēšanai.

Sporta skolas direktors Arnis Šķēls “Dzirkstelei” stāsta: “Šeit nevajadzētu jaukt divas lietas. Slēpotājiem kā nodaļai ir sporta skolas sagādātas slēpes. Ir, protams, arī vecāku gādātas slēpes. Uz pārējām slēpēm pretendēja un iespēju robežās tās saņēma to nodaļu audzēkņi sporta skolā, kuri nav slēpotāji, piemēram, volejbolisti, arī vieglatlēti un citi. Sporta skola arī nevar saviem 500 audzēkņiem sagādāt slēpes.” Viņš saka – arī viņam zvanīts un izteikti pārmetumi par “sociālajām slēpēm”. A.Šķēls zvanītājai ieteicis viņas bērniem slēpes meklēt skolā, kurā šie bērni mācās. Novada skolām arī ir slēpes. Iespējams, ne visas tās esot “noslogotas”. Turklāt skolā šobrīd sporta nodarbības nenotiek. Tātad sporta skola aizpilda šo nišu.

A.Šķēls, runājot par “sociālajām slēpēm”, akcentē, ka sporta skolai tās iedotas uz laiku. Treneri, izmantojot labvēlīgos laika apstākļus, pašlaik organizējot audzēkņiem slēpošanas un slidošanas nodarbības. Konkrēti treneri un konkrēti audzēkņi ir atbildīgi par sporta inventāru, kuru saņēmuši lietošanā. “Sociālās slēpes” sporta skolā nevienam nav uzdāvinātas vai iedotas uz neatdošanu. Tas ir inventārs, kurš būs jāatdod atpakaļ.