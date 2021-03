Gulbenes novada vieglatlētikas veterāni Eiropas un pasaules rangu sarakstos

COVID-19 pandēmijā viena no skartākajām nozarēm ir sports, tajā skaitā arī veterānu sports. Pasaules vieglatlētikas veterānu asociācijai pagājušajā, 2020.gadā, nācās atcelt pasaules čempionātu stadionā zem jumta pagājušā gada martā Portugālē un Eiropas čempionātu jūlijā Somijā.

Izvērtējot sacensības, kas notikušas reģionos, piemēram, Baltijas atklāto čempionātu vieglatlētikā veterāniem Igaunijas pilsētā Vilandē, valstu čempionātus un tās sacensības, kas iekļautas valstu oficiālajos sacensību kalendāros, Pasaules Vieglatlētikas veterānu asociācija sastādījusi Eiropas un Pasaules veterānu rangu sarakstu pa disciplīnām pēc startiem stadionos zem jumta jeb ziemas sacensībās telpās, sporta manēžās un atklātos stadionos.

Labāko pasaules rezultātu sarakstos netika iekļauti skrējiena “Gulbenes apļi” rezultāti. Gulbenē nu jau vairāk nekā desmit gadu notiek skrējiens “Gulbenes apļi”, kura uzsācējs ir Arnis Martuse-vičs. “Gulbenes apļu” programmā ilgus gadus ir arī soļošana. Šogad šajās sacensībās piedalījās 18 soļotāji, 12 no viņiem bija veterāni no Rīgas, Līvāniem, Madonas un Gulbenes. Uzrādītie labie rezultāti netika iekļauti labāko pasaules rezultātu sarakstos. Lai to panāktu, pasākumam būtu jāsaucas “Skrējiens un soļojums Gulbenes apļi”, un pasākums jāiekļauj valsts vieglatlētikas sacensību kalendārajā plānā.





Diāna Odumiņa soļojumā stadionā zem jumta 3000 metros – Eiropā 18.vietā, pasaulē 26. vietā savā vecuma grupā.

Ņina Jurciņa stadionā zem jumta 1.jūdzes skrējienā – Eiropā 4.vietā, 5.vietā pasaulē. 3000 m soļošanā – Eiropā 2.vietā, pasaulē 5.vietā, 5000 metru soļošanā stadionā – Eiropā 3.vietā, 5.vietā pasaulē savā grupā.

Irita Bačka sacensībās stadionā zem jumta 3000 metru soļošanā – Eiropā 20. vietā, pasaulē 23.vietā, trīssoļlēkšanā – Eiropā 23.vietā, pasaulē 30.vietā.

Anita Žavrida atklātā stadionā 3000 metru soļošanā – Eiropā 29.vietā, pasaulē 35.vietā, 5000 metru soļošanā – Eiropā 41.vietā, pasaulē 49.vietā.

Inese Mozga sacensībās zem jumta 200 metru skrējienā – Eiropā 18.vietā, pasaulē 25.vietā, tāllēkšanā – Eiropā 13.vietā, pasaulē 23.vietā, 60 metru skrējienā –

Eiropā 32.vietā, pasaulē 45.vietā, brīvdabas stadionā 400 metros – Eiropā 44.vietā, pasaulē 55.vietā savā grupā.

Voldemārs Mezītis stadionā zem jumta 60 metru skrējienā – Eiropā 46.vietā, pasaulē 55 vietā, 100 metru skrējienā brīvdabas stadionā – Eiropā 72.vietā, pasaulē 108. vietā savā vecuma grupā.

Jānis Ģērmanis brīvdabas stadionā 400 metru skrējienā – Eiropā 84.vietā, pasaulē 104.vietā, 800 metru skrējienā – Eiropā 103.vietā, pasaulē 115.vietā savā vecuma grupā.

Jānis Supe stadionā zem jumta 1 jūdzes skrējiens (1609 m) – Eiropā 25.vietā, pasaulē 32.vietā, brīvdabas stadionā 3000 metru skrējienā – Eiropā 30.vietā, pasaulē 42.vietā savā vecuma grupā.

Vladimirs Kallass brīvdabas stadionā 400 metru skrējienā Eiropā – 26.vietā, pasaulē 48.vietā, 800 metru skrējienā – Eiropā 28. vietā, pasaulē 43.vietā savā vecuma grupā.

Jānis Pērkons augstlēkšanā stadionā zem jumta – Eiropā 47.vietā, pasaulē 72.vietā, tāllēkšanā – Eiropā 56.vietā, pasaulē 94.vietā savā vecuma grupā.

Jāzeps Odumiņš 800 metru skrējienā stadionā zem jumta – Eiropā 9.vietā, pasaulē 13.vietā, tāllēkšanā – Eiropā 8.vietā, pasaulē 15.vietā savā vecuma grupā.

Guntis Balodis 3000 m soļošanā stadionā zem jumta – Eiropā 9.vietā, pasaulē 15.vietā, 5000 metru soļojumā brīvdabas stadionā – Eiropā 33.vietā, pasaulē 37.vietā savā vecuma grupā.

Harijs Āboliņš 3000 metru soļošanā stadionā zem jumta – Eiropā 9.vietā, pasaulē 9.vietā, 3000 metru soļošanā brīvdabas stadionā – Eiropā 2.vietā, pasaulē 5.vietā, 5000 metru soļošanā – Eiropā 10.vietā, pasaulē 11.vietā savā grupā.

Ādolfs Mičulis trīssoļlēkšanā stadionā zem jumta – Eiropā 13.vietā, pasaulē 19.vietā, 3000 metru soļojumā brīvdabas stadionā – Eiropā 7.vietā, pasaulē 10.vietā savā vecuma grupā.

Andrejs Vācietis 3000 metru soļojumā brīvdabas stadionā – Eiropā 5.vietā, pasaulē 6.vietā savā vecuma grupā.

Gunārs Rubenis 3000 metru soļojumā stadionā zem jumta – Eiropā 1.vietā, pasaulē 2.vietā, 3000 metru soļojumā brīvdabas stadionā – Eiropā – 2.vietā, pasaulē – 2.vietā, 5000 metru soļojumā – Eiropā 2.vietā, pasaulē 2.vietā, lodes grūšanā – Eiropā 10.vietā, pasaulē –

17.vietā savā vecuma grupā.