Pagājušajā sestdienā norisinājās Gulbenes pilsētas atklātās ziemas sporta spēles, kas norisinājās piecos sporta veidos: novusā, galda tenisā, šautriņu mešanā un dambretē. Jau nedēļu iepriekš notika distanču slēpošanas sacensības.

Sporta centrā uz novusa sacensībām pulcējās septiņas dāmas un vienpadsmit kungi. Dāmas izspēlēja apli – katra ar katru. Ar četrām uzvarētām spēlēm, vienu neizšķirtu un vienu zaudējumu par uzvarētāju kļuva Vaira Kalniņa no Druvienas. Otro vietu ieguva Linda Vīksniņa no Tirzas. Viņa uzvarēja trīs mačos, divos cīnījās neizšķirti un vienā piedzīvoja zaudējumu. Bronzas godalgu jeb trešo vietu izcīnīja Aiga Putne no Ozolkalna, izcīnot trīs uzvaras, vienu niču un piedzīvojot divus zaudējumus.



Arī vīrieši izspēlēja apli, tādejādi katram dalībniekam bija jāaizvada desmit cīņas. Ar astoņām uzvarētām partijām, vienu neizšķirtu un vienu zaudējumu par Gulbenes pilsētas atklāto ziemas sporta spēļu uzvarētāju novusā kļuva Jānis Āre no Druvienas. Otrajā vietā Andrejs Kondričs (Litene), kurš izcīnīja septiņas uzvaras, vienu cīņu aizvadīja neizšķirti un piedzīvoja divus zaudējumus. Trešajā pozīcijā sportists no Ozolkalna - Igors Bambulis. Viņam sešas uzvaras, trīs niči un viens zaudējums. Andrejs Vīksniņš (Tirza) uzvarēja jauniešu konkurencē, lai gan cīnījās ar pieaugušajiem.

Šautriņu mešanā piedalījās 20 dalībnieki: 16 kungi un 4 dāmas. Dāmas izspēlēja apli un pēc tam risinājās cīņa par vietām. Tāpat kā pērn, uzvarētājas lauri Zeltītei Stradei (Lizums). Otrajā pozīcijā Marija Ružāne no Viļāniem, bet trešo vietu ieguva Elīna Puniņa (Lizums). Vīriešiem par uzvarētāju kļuva Gunārs Ozoliņš (Kārsava), aiz sevis otrajā vietā atstājot Agni Šumakovu (Gulbene), trešo vietu izcīnīja Laimonis Naglis no Kārsavas, bet ceturtajā pozīcijā Gatis Bogdanovs (Gulbene).



Galda tenisā piedalījās 10 kungi un 1 dāma. Pēc apakšgrupu spēlēm labākie trīs sportisti turpināja cīņu par medaļām A grupa, bet pārējie cīnījās B grupa. A grupā cīņu turpināja Dainis Neilands un Andris Neilands, Aigars Žvīgurs, Aivars un Guntis Dulbergi, kā arī Andris Gargurnis. Finālā tika izspēlēts aplis, kurā “līdzi gāja” apakšgrupu savstarpējās spēles. Ar četrām uzvarām piecās spēlēs par pilsētas čempionu galda tenisā kļuva Andris Neilands. Otrajā pozīcijā Aivars Žvīgurs (abi Gulbene), kurš finālturnīrā arī izcīnīja četras uzvaras, bet vienīgo zaudējumu viņam sagādāja uzvarētājs A.Neilands. Trešo vietu izcīnīja kaimiņu novada – Alūksnes pārstāvis Aivars Dulbergs, kuram trīs uzvaras un divi zaudējumi.

Dāmām pirmajā vietā Vita Kore, kura, cīnoties vīriešu B grupas konkurencē, ierindojās pirmajā pozīcijā. Šajā grupā otrajā vietā Konstantīns Kauliņš, bet trešais Jānis Pērkons.

Dambretē piedalījās 40 dalībnieki. Par uzvarētāju kungiem kļuva Dzintars Znots, otrajā vietā - Andrejs Ābelīte, bet trešais - Jānis Bokalders. Dāmām pirmajā vietā Signe Strazdiņa, otrā – Ilze Priedīte, bet trešajā vietā Mudīte Putniņa – Jansone (raksts iepriekšējā Dzirksteles numurā J.Ļoļāns).



5.janvārī Gulbenes slēpošanas trasē spēkiem mērojās distanču slēpotāji brīvajā stilā. Jaunākās grupas S 10 meitenēm 1 kilometra distancē par uzvarētāju kļuva Patrīcija Rutka, otrā – Agate Sīmane, bet trešā Zane Salmiņa (visas Gulbene). Zēniem šajā vecuma grupā pārliecinoši uzvaru svinēja Jēkabs Kubuliņš (SK Lejasciems), aiz viņa otrajā pozīcijā Andis Kūlītis, bet trešais Raivo Berkolds (abi Gulbenes 2.vsk). S 13 grupas meitenēm triumfēja Arta Jankava, otrajā pozīcijā Evelīna Lazdiņa (abas Gulbene), bet trešo labāko rezultātu uzrādīja Gerda Asnāte Berkolde (SK Lejasciems). Zēniem bija jāveic 2.5 kilometri gara distance. Viss goda pjedestāls lejasciemiešiem. Tā par uzvarētāju kļuva Artūrs Filips Igaviņs, otrajā vietā Martins Kristers Celms, bet trešais Adrians Stepe. Arī S 16 grupas jaunietēm visas godalgas SK Lejasciems pārstāvēm. Visātrāk 2.5 kilometri garo apli veica Jolanta Pence, otrajā vietā Monta Zauriņa, bet trešā Ērika Jermacāne. Jaunieši spēkiem mērojās divreiz garākā distancē (5 kilometros) un pārliecinošu uzvaru svinēja Gustavs Galvans, aiz viņa otrajā pozīcijā Jānis Kubuliņš (abi SK Lejasciems), bet trešo vietu izcīnīja Oskars Jaunbērziņš ( Gulbene).

Sievietēm 2.5 kilometru distancē par uzvarētāju kļuva Dace Anča (Gulbene), otrajā vietā Līga Berkolde (Beļava), bet trešo vietu ieguva Guna Ģērmane (Stāmeriena). Vīriešiem 7.5 kilometru distancē pirmo vietu izcīnīja Jānis Paipals (Gulbene), otrajā pozīcijā Edgars Gargurnis (Stradi), bet trešo vietu ieguva Dzintars Abakoks (Gulbene). S 50 grupā 2 kilometru distancē uzvarēja Ņina Travina, bet kungiem V 50 grupā 5 kilometros triumfēja Antis Zunda (abi Gulbene), otro vietu izcīnīja kaimiņu novada pārstāvis no Balviem Ēriks Apšenieks, bet trešais Jānis Supe (Tirza).

Pēc trīs nedēļām 2.februārī notiks Gulbenes novada atklātie ziemas čempionāti, kad sportisti spēkiem mērosies četros sporta veidos: zemledus makšķerēšanā, galda tenisā, novusā un šautriņu mešanā.