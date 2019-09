Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas audzēkņi Ērika Logina un Juris Konrāds ar labiem rezultātiem atgriezušies no starptautiskām sacensībām Čehijā, kas notika no 9. līdz 12. septembrim Brno. Par to informē treneris Arnis Cāns.



Sacensībās piedalījās jaunie vieglatlēti no 18 valstu dažādu pilsētu sporta klubiem. Latviju pārstāvēja Smiltenes, Limbažu – Salacgrīvas, Siguldas, Jelgavas, Liepājas, Rīgas “Arkādijas” sporta skolu komandas.

“Latvijas šķēpmešanas klubs savā komandā aicināja piedalīties arī mūsu sporta skolas labākos “metējus”. 2005. gadā dzimušo jauniešu šķēpa mešanas konkurencē viss pjedestāls piederēja Latvijai un Juris ar personisko rekordu 47,22 metru izcīnīja 1.vietu. 2004 gadā dzimušo meiteņu konkurencē - Ērikai 33,84 metri un 7. vieta. Jāatzīmē, ka finansiālo atbalstu - lidmašīnas biļetes, dalības maksu, dienas naudu - atmaksāja Latvijas Šķēpmetēju klubs,” uzsver A.Cāns.