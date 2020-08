Gulbenes “Vasaras līgas 2020” čempioni – “Nareka”

Basketbola turnīrs “Vasaras līga 2020”, kurš tika organizēts pirmo reizi, ir noslēdzies, un godalgas ir sadalītas.

Uzvaru izcīnīja gulbeniešu komanda “Nareka” (Gatis Rikveilis, Nauris Rikveilis, Reinis Rikveilis, Ingars Aizpurs, Dairis Liepiņš, Daumants Dreiškens, Māris Sniķis, Aleksis Ābols), 2.vietu izcīnīja komanda “Rugāji” (Elmārs Rakstiņš, Gints Mičulis, Dāvis Circens, Matīss Kapteinis, Matīss Rižais, Ralfs Rakstiņš, Artūrs Ozoliņš, Elvijs Kapteinis), 3.vietā – arī Gulbenes komanda “Brālis” (Rinalds Ozers, Kristiāns Šulcs, Markuss Pušpurs, Nauris Dīvāns, Rainers Ļisicins, Dāvis Vimba, Eduards Krukovskis, Mikus Freijs, komandas pārstāvis - Eduards Štoknis).

Biedrības “Gulbenes Buki” valdes priekšsēdētājs un viens no turnīra organizētājiem Gatis Rikveilis “Dzirkstelei” stāsta, ka finālā “Nareka” ar rezultātu 64:42 pārliecinoši uzvarēja komandu “Rugāji”. “Fināls ir fināls. Esmu jau teicis, ka “Rugāji” ir laba komanda, bet finālā mums spēle aizgāja, bet “Rugājiem” ne tik labi, vinnējām pārliecinoši. “Nareka” tika kronēta par pirmajiem “Vasaras līgas” čempioniem,” saka G.Rikveilis. Savukārt komanda “Brālis” 3.vietu izcīnīja saspringtā un sīvā cīņā ar “Gulbenes brašuļiem”, kuri visu spēli bija vadībā, bet “beigās laikam viņiem pietrūka spēka”.

G.Rikveilis uzsver, ka par finālspēles labāko spēlētāju tika atzīts Aleksis Ābols no komandas “Nareka”.

G.Rikveilis rezumē, ka turnīrs kopumā izdevās. Par to atzinīgus vārdus saņēmis gan no spēlētājiem, gan skatītājiem, jo skatītāju atbalsts ir ļoti svarīgs. “Nu esam mēs, Gulbene, basketbola lielpilsēta. Skatīties “Vasaras līgu” nāca daudz cilvēku, arī pašiem spēlētājiem patika. Visi, kas spēlēja, apmierināti, teica lielu paldies un ka nākamgad noteikti šī tradīcija ir jāturpina. Spēlētāji pēc turnīra šķīrās ar domu un cerību, ka nākamgad atkal tiksies,” stāsta G.Rikveilis.

Basketbolists I.Aizpurs “Dzirkstelei” atzīst, jo vairāk kaut kas notiek svaigā gaisā, jo pozitīvāk. Viņš cer, ka turnīrs turpināsies arī nākamgad. “Man ideāli sanāca – atvaļinājums, un tas bija labākais veids, kā pavadīt atvaļinājumu. Priecēja skatītāju atsaucība, tas ir saprotams, jo cilvēki izsalkuši pēc pasākumiem un vēlas kaut ko redzēt. Labi, ka ir cilvēki, kas uzņemas un rīko. Lai kaut kas notiktu, kādam tas ir arī jāorganizē. Apsveicami, ka šāds turnīrs tika noorganizēts. Ja nākamgad man būs iespēja, noteikti piedalīšos,” saka I.Aizpurs.

Arī basketbolisti Kristiāns Šulcs un Māris Sniķis atzīst, ka tas bija ļoti jauks un tiešām izdevies sporta pasākums gan spēlētājiem, gan skatītājiem. M.Sniķis atzīst, ka arī viņš nākamgad labprāt piedalītos atkal šajā turnīrā. “Man ļoti patika. Ārā spēlējot, atmosfēra ir atraisītāka. Man bija prieks uzspēlēt! Tagad nesanāk patrenēties. Tik, cik ar dēlu aizejam uz stadionu uzspēlēt bumbu, bet šādi var atcerēties, kā basketbols jāspēlē, kas jādara laukumā,” saka M.Sniķis.

Viņš arī priecājas, ka ir Rikveiļu ģimene, kas uzņemas un noorganizē šādu turnīru. G.Rikveilis “Dzirkstelei” saka, ka iesāktais būs arī jāturpina. “Ja esi kādu labu darbu iesācis, ir jāturpina. Ja Reinis (Reinis Rikveilis – red.) man nāks palīgā, tad turpināsim kā tradīciju,” sola G.Rikveilis.