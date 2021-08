Gulbenes "Velorīta" sportisti veiksmīgi startē “VeloExpress” Latvijas atklātajā čempionātā MTB maratonā Kūkās

Svētdien Jēkabpils novada Kūkās norisinājās 2021. gada “VeloExpress” Latvijas atklātais čempionāts MTB maratonā. 68 kilometru garajā un ļoti smagajā maratona distancē par valsts elites čempioniem kļuva – Oskars Muižnieks un Beate Kovgere. Par to informē Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Markss.

Sacensībās piedalījās arī Gulbenes biedrības “Velorīts” sportisti. CFA grupā, kur sacentās amatieru riteņbraucēji vecumā no 19 līdz 34 gadiem, trešais - Reinis Markss. Junioriem meiteņu grupā Ievai Kalniņai – otrā vieta.

Valsts labākie kalnu riteņbraucēji maratona distancē pirmo reizi tika noskaidroti ārpus divu lielāko sacensību seriālu ietvariem. Svētdien braukšanai lieliskos laika apstākļos vairāk nekā 300 lielu un mazu riteņbraucēju pulcējās Jēkabpils novada Kūku pagastā, kur notika pirmais “VeloExpress” Latvijas atklātais čempionāts MTB maratonā.

Sacensību trases veidotājs Dainis Skrūzmanis ar savu komandu no “Līvānu velokluba” bija sarūpējuši vienu no tehniski sarežģītākajām un interesantākajām maratona trasēm Latvijā. To ļoti atzinīgi novērtēja arī visi dalībnieki. Kopējais augstuma metru skaits maratona distancē pārsniedza 1200 metrus. Īpaši kāpumiem bagāta bija pirmā trases daļa, kamēr ilgstošās lietavas atsevišķus trases posmus bija padarījušas dubļainākus.

Ātrākie tika noteikti kopumā 17 vecuma un meistarības grupās. Papildus, vairākās grupās notika arī cīņa par medaļām Kūku MTB maratona vērtējumā. Interesanti, ka atsevišķs starts gan maratona, gan pusmaratona distancē tika nodrošināts sievietēm un Open klases braucējiem.

68 kilometru garās maratona distancē par čempiona tituliem sacentās – elites, U23, CFA un jaunāko master grupu sportisti, kā arī elites dāmas. Jau pašā trases sākumā vadību izkaroja pēdējo trīs gadu Latvijas čempions Oskars Muižnieks no “DTG – MySport”. Distances laikā Oskaram sīvāko konkurenci izrādīja “Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree” riteņbraucējs Māris Bogdanovičs, kurš pēc pirmā apļa no Muižnieka atpalika ap vienu minūti. Turpinājumā Oskars savu tempu tikai kāpināja, neradot lielas šaubas par uzvarētāja likteni.

Finišu “DTG – MySport” braucējs sasniedza lepnā vientulībā, svinot jau ceturto čempiona titulu pēc kārtas. Nedaudz vairāk par divām Muižniekam zaudēja Māris Bogdanovičs, kuram otrā vieta, kamēr labāko trijnieku noslēdza Lauris Purniņš (“DTG – MySport”). Viņu no uzvarētāja šķīra vairāk par sešām minūtēm. Šādā secībā arī tika sadalīts goda pjedestāls elites grupā.





Elites grupas rezultāti vīriem:

1. Oskars Muižnieks, DTG – MySport, 02:43:40

2. Māris Bogdanovičs, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:02:06

3. Lauris Purniņš, DTG – MySport, +00:06:14



CFA grupā, kur sacentās amatieru riteņbraucēji no 19 līdz 34 gadiem, nepārspēts palika Sandijs Kļaviņš (“VeloExpress Scott”), kuram absolūtajā ieskaitē ceturtā vieta. Otrais CFA grupā Kaspars Serģis no “Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree”, trešais “VeloRīts” pārstāvis Reinis Markss.



CFA grupas rezultāti:

1. Sandijs Kļaviņš, VeloExpress Scott, 02:50:15

2. Kaspars Serģis, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:01:39

3. Reinis Markss, VeloRīts, +00:02:13



U23 vīru konkurencē liela intriga par uzvarētāju bija līdz pat finišam. Vadībā esošajiem – Bruno Noreiko un Marekam Balodim – strauji pietuvojās Jēkabs Vītols. Panākt gan abus viņš nepaspēja. Finišā pirmais Balodis, otrais Noreiko, bet trešais Vītols.





U23 grupas rezultāti:

1. Mareks Balodis, ZZK, 02:58:42

2. Bruno Noreiko, NN Sporta klubs, +00:00:09

3. Jēkabs Vītols, Veloprofs.lv, +00:00:16





Sievietēm maratona distancē jau trases pirmajā daļā vadībā izvirzījās Beate Kovgere no “EMU” vienības. Līdz finišam alūksniete savu līderes godu turēja gana droši, kļūstot par valsts čempioni. Otrā vieta daugavpilietei Vijai Frīdai, kamēr trijnieku noslēdza Zane Ķelpe no “MTB Garkalne”.





Sieviešu grupas rezultāti:

1. Beate Kovgere, EMU Mālpils sporta klubs, 03:41:48

2. Vija Frīda, TK Sniegpulkstenīte, +00:05:33

3. Zane Ķelpe, MTB Garkalne, +00:13:37





Citu vecuma grupu rezultāti maratona distancē:

M1:

1. Kārlis Vanags, DTG – MySport, 02:54:03

2. Juris Damškalns, DTG – MySport, +00:05:40

3. Oskars Ārgalis, Velohooligans/ Ķeizari1, +00:09:51





M2:

1. Atis Paksis, VeloExpress Scott, 02:59:35

2. Aigars Paegle, HC Bike Tours, +00:02:25

3. Mārtiņš Puriņš, Dako Ziemeļvidzeme, +00:06:50





M3:

1. Valdis Ukins, BikeBay, 03:02:14

2. Roberts Draugs, VeloExpress Scott, +00:16:38

3. Jānis Rapa, Dako Ziemeļvidzeme, +00:29:48





M4+:

1. Agnis Apse, VeloLifestyle, 03:18:52

2. Andis Ansulis, MTB Grobiņa, +00:17:46

3. Dainis Gulbis, +00:39:05





Open vīri:

1. Mārtiņš Romanovskis, Ogre/ Nesēdi mājās, 03:20:07

2. Gatis Anerauds, +00:02:59

3. Uģis Mitrevics, Velo klubs Sigulda, +00:03:55





Open dāmas:

1. Līga Celiņa, Piedzīvojumilv, 05:31:54



Pusmaratona distances dalībnieki veica vienu apli 37,5 kilometru garumā. Jau no paša sākuma notika ļoti aktīva cīņa par pozīciju pirms šaurajām meža takām. Lielisku braucienu aizvadīja “VeloExpress Scott” komandas jaunieši, kas sadalīja pirmās trīs vietas gan savā vecuma grupā, gan pārspēja arī visus junioru grupas braucējus. Finišu paceltām rokām kopā sasniedza Artūrs Nummurs un Artjoms Sergijevičs, kuriem pirmās divas vietas. 1 minūti un 35 sekundes vēlāk finišēja Gusts Lapiņš.



Jaunieši:

1. Artūrs Nummurs, VeloExpress Scott, 01:30:18

2. Artjoms Sergijevičs, VeloExpress Scott, +00:00:00

3. Gusts Lapiņš, VeloExpress Scott, +00:01:35





Junioriem pārliecinoši triumfēja Ronalds Blumbergs no “KS Sporta klubs”, kurš tuvāko sekotāju Oskaru Jaunbērziņu apsteidza par vairāk nekā 3 minūtēm. Trijnieku noslēdza Ronalda brālis Oskars Blumbergs.



Juniori:

1. Ronalds Blumbergs, KS Sporta klubs, 01:33:05

2. Oskars Jaunbērziņš, Dako Ziemeļvidzeme, +00:03:04

3. Oskars Blumbergs, KS Sporta klubs, +00:14:10



Zēni:

1. Alvils Pētersons, Riteņvasara, 01:40:07

2. Rauls Ukins, Carnikava, +00:04:16

3. Bruno Brēde, LiVelo/ Zelta zeme, +00:05:14



M5+:

1. Sergejs Rodionovs, Ādaži Velo, 01:47:17

2. Jānis Rušmanis, Skanste/ Virši – A, 01:47:18

3. Ivars Zvirbulis, +00:15:48

Sieviešu CFA:

1. Krista Pūcīte, Roadex, 01:55:23

2. Monta Pauloviča, Ādaži velo, +00:01:43

3. Karīna Harkina, Dako Ziemeļvidzeme, +00:12:29





Sieviešu Master1+:

1. Aiga Paegle, MTB Garkalne, 02:03:14

2. Laura Dreimane, Latvian Cycling girls, +00:10:10

3. Līga Actiņa, LiVelo/ Zelta zeme, +00:11:56





Meitenes:

1. Laura Klismete, Belo CP, 02:02:57

2. Ieva Kalniņa, VeloRīts, +00:06:23

3. Loreta Vaisūna, Ķekavas NSS, +00:12:13





Jaunietes:

1. Paula Patrīcija Tilko, Riteņvasara, 02:09:20

2. Karīna Bernāne, Ventspils novads, +00:16:30

3. Dana Boļšakova, Belo CP, +00:35:42





Juniores:

1. Linsija Sila, MTB Nīca, 02:46:25

2. Māra Madara Imša, +00:34:17





Open vīri:

1. Zigmārs Zučiks, Dako Ziemeļvidzeme, 01:32:06

2. Rolands Zarītis, Patria Bottecchia, +00:00:01

3. Mārtiņš Vīksne, Patria Bottecchia, ­­+00:06:06



Open dāmas:

1. Evita Bauska, Selonia, 02:12:48

2. Diāna Spiridovska, ZZK, +00:01:55

3. Ieva Pauniņa, Jūrmala, +00:06:52



Pusaudži un iesācēji veica 12 kilometru garu distanci. Absolūtajā vērtējumā uzvarēja jaunais “Belo CP” komandas braucējs Roberts Straubergs, kuram sekoja uzreiz četri Ķekavas NSS jaunie braucēji.





U12 zēni:

1. Roberts Straubergs, Belo CP, 00:25:27

2. Kristers Štrauhmanis, Ķekavas NSS, +00:00:51

3. Oskars Štrauhmanis, Ķekavas NSS, +00:00:51



U12 meitenes:

1. Una Lagzdiņa, MTB Nīca, 00:31:34

2. Samanta Celitāne, VeloExpress Scott, +00:00;07

3. Katrīna Jansone, VeloExpress Scott, +00:02:28





Iesācēji vīri:

1. Mārcis Tilko, Riteņvasara, 00:31:25

2. Mārtiņš Kozlovskis, Riteņvasara, +00:02:03

3. Aivars Jakāns, LiVelo/ Zelta zeme, +00:03:37



Iesācējas dāmas:

1. Dana Alksne, LiVelo/ Zelta zeme, 00:34:06

2. Dana Sila, Jēkabpils, +00:18:05

3. Katrīna Amanda Kozlovska, Riteņvasara, +00:03:51