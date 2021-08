Gulbenes veterāniem labi starti Baltijas un Latvijas čempionātā

21. un 22. augustā Olimpiskā centra ''Ventspils'' stadionā notika 8. Baltijas valstu čempionāts vieglatlētikā senioriem un 7. Latvijas čempionāts vieglatlētikā senioriem, kurā vienpadsmit Gulbenes novada sportisti izcīnīja 17 godalgas Latvijas čempionātā un 16 medaļas Baltijas čempionātā.

Sacensībās piedalījās 286 dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Vācijas, Zviedrijas un Polijas. Baltijas valstu čempionāts notika 11 vecuma grupās no 35 līdz 85 gadiem, savukārt Latvijas čempionāts senioriem vieglatlētikā - 12 vecuma grupās no 30 līdz 90 gadiem.



Gulbeniešu izcīnītās vietas Latvijas čempionātā

1.vieta: Inese Mozga (D35+) – 200 m un 400 m skriešanā, Anita Žavrida (D50+) – svara mešanā un vesera mešanā, Ādolfs Mičulis (K85+) – svara mešanā un vesera mešanā, Voldemārs Mezītis (K65+) – 100 metru skriešanā, Jānis Ģērmanis (K40+) – 400 metru skriešanā.

2.vieta: Ādolfs Mičulis (K85+) – lodes grūšanā, Andrejs Vācietis (K85+) – 5 km soļošanā, Harijs Āboliņš (K70+) – 5 km soļošanā, Voldemārs Mezītis (K65+) – 200 metru skriešanā, Raivis Bērziņš (K45+) – 5 km soļošanā, Jānis Ģērmanis (K40+) – 800 metru skriešanā, Ņina Jurciņa (D70+) – 5 km soļošanā, Anita Žavrida (D50+) – diska mešanā.

3.vieta: Guntis Balodis (K70+) – 5 km soļošanā.

Gulbenes novada sportistu izcīnītās vietas Baltijas čempionātā

1.vieta: Inese Mozga (D35+) – 200 m un 400 m skriešanā, Ādolfs Mičulis (K85+) – svara mešanā un vesera mešanā, Voldemārs Mezītis (K65+) – 100 metru skriešanā, Jānis Ģērmanis (K40+) – 400 m un 800 m skriešanā.

2.vieta: Ādolfs Mičulis (K85+) – lodes grūšanā, Andrejs Vācietis (K85+) – 5 km soļošanā, Harijs Āboliņš (K70+) – 5 km soļošanā, Voldemārs Mezītis (K65+) – 200 metru skriešanā, Ņina Jurciņa (D70+) – 5 km soļošanā, Anita Žavrida (D50+) – svara mešanā un vesera mešanā.

3.vieta: Anita Žavrida (D50+) – diska mešanā, Guntis Balodis (K70+) – 5 km soļošanā.

Jau šīs nedēļas nogalē vieglatlētikas veterāni spēkiem mērosies Cēsu stadionā Latvijas Sporta veterānu savienības 58. sporta spēlēs vieglatlētikā.