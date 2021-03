Gulbeniete aicina interesentus pievienoties motokrosa tiesnešu komandai

Motokrosa tiesnešu komanda, kas sevī apvieno entuziastus no Gulbenes, kā arī Madonas, Balviem, Cēsīm, aicina pievienoties interesentus, kuri ir gatavi apgūt tiesneša zināšanas. Par to “Dzirksteli” informē viena no tiesnešu komandas pārstāvēm gulbeniete Aija Grospiņa.

A.Grospiņa stāsta, ka motokrosa tiesnešu komanda darbojas jau vairākus gadus, un atsauk-smes par viņu darbu ir ļoti pozitīvas. “Tas mums dod jaunus spēkus darboties tālāk, un censties kļūt vēl labākiem. Daudziem liekas, ka tā ir sava veida izklaide, bet būtībā tas ir smags un atbildīgs darbs, jo no mūsu darbībām ir atkarīga ne tikai sportistu, bet arī mūsu pašu drošība. Daudzos izbrīnu rada tas, ka arī daiļā dzimuma pārstāves strādā par distances uzraugiem. Pašlaik aktīvi darbojas apmēram 20 tiesnešu, kas ieņem dažādus amatus – distances uzraugi, tehniskie tiesneši, starta finiša tiesnesis, galvenais tiesnesis. Katrās sacensībās ir sekretariāts, kur darbojas divas meitenes, protams, tas nenozīmē, ka šo darbu nevarētu veikt arī stiprā dzimuma pārstāvji. Esam priecīgi, ka mūsu kolektīvs kļūst arvien lielāks, jo cilvēki vēlas darboties šajā jomā,” stāsta A.Grospiņa.

Viņa skaidro, ka par motokrosa tiesnesi var kļūt jebkura persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot Latvijas Motosporta federācija Sporta kodeksu un tam pakārtotos noteikumus. Tiesnesim regulāri, ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās Latvijas Motosporta federācijas rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošas tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude.

“Motokrosa tiesnešu kodols ir mūsu novada cilvēki. Pagājušais gads ieviesa savas korekcijas saistībā ar Covid -19, tomēr tas neliedza iespēju robežās izmantot katru piedāvāto iespēju. Mēs tiesājam dažāda mēroga sacensības – Latvijas čempionātus, pasaules līmeņa sacensības, Retro motokrosus, Nacionālo kausu, ziemas periodā – skijoringu. Pateicoties mūsu kolektīva sasniegumiem un labajām atsauksmēm ne tikai no pašmāju sacensību organizatoriem, bet arī no starptautiskajiem sacensību žūriju pārstāvjiem, mums ir izveidojusies lieliska sadarbība ar Igauniju, kur esam ieguvuši lieliskus draugus, kuri mūs ar lielāko prieku un gandarījumu aicina tiesāt pie viņiem sacensības. Lielākais mūsu sasniegums un lepnums pašiem par sevi bija iespēja tiesāt Nāciju kausu motokrosā 2014.gadā,” saka A.Grospiņa.

Viņa uzsver, ka tiesnesis var vairot sacensību reputāciju un cilvēku uzticību tikai tad, ja ir ne vien profesionālis savā jomā, bet ievēro arī profesionālās ētikas principus, kas nozīmē cieņu, vienlīdzību, saskarsmes ētiku, godīgumu un taisnīgumu.

“Labam tiesnesim jāspēj redzēt tālāk par savu degungalu, domāt divus soļus uz priekšu, kā viņa rīcība ietekmēs sacensību gaitu, atmosfēru un, protams, drošību. Visā pasaulē sacensību un trašu tiesneši ir ļoti cienījami cilvēki, un viņi jūtas pagodināti, ja viņus aicina strādāt kādā no pasākumiem. Mūsu kolektīvs izsaka lielu un sirsnīgu pateicību mūsu sponsoram, motorparka “Dimanti” īpašniekam Gundaram Rubenim, kurš palīdzēja, atbalstot tiesnešu vestu iegādē, ar telpām semināru rīkošanai un citām vajadzībām,” stāsta A.Grospiņa. Ja ir interese par pievienošanos motokrosa tiesnešu komandai, jāsazinās ar A.Grospiņu (tālrunis 27005306).