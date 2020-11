Gulbenietis Matīss Ralfs Putniņš - čempions autosprintā “Vasara 2020”

Gulbenietis Matīss Ralfs Putniņš ir izcīnījis čempiona titulu autosprinta “Vasara 2020” kopvērtējumā.

“Autosprintā “Vasara 2020” piedalījos divās klasēs – RWD un RDW TA un abās izcīnīju 1.vietu,” stāsta jaunietis. Pagājušās nedēļas nogalē Smiltenē notika kopvērtējuma apbalvošana. “Sajūtas- patīkamas!” atzīst Matīss Ralfs.

Pirmās sacensības, kurās viņš piedalījās, notika 2019.gada ziemā. “Toreiz braucu autosprintā RWD klasē Madonas pusē. Domāju, ka būs sliktāk, necerēju, ka izdosies izcīnīt 6.vietu 20 dalībnieku konkurencē. Tas bija pārsteidzoši!” atminas jaunietis.

2020.gada sezona viņam izvērtās pat ļoti patīkama. “Man ir diezgan labi rezultāti. Esmu izcīnījis savu pirmo kausu - ir prieks, jo tas ir negaidīti! Sezonas pirmajā posmā, kurš notika Smiltenē, notika ķibele – nedaudz tika sasista automašīnas piekare, bet ar tēti visu ātri sataisījām un braucām tālāk. Citos posmos veicās labi – ieguvu godalgotas vietas. Vasara patiešām bija aizraujoša!” stāsta Matīss Ralfs.

Tētis Didzis Matīsam Ralfam māca autosporta gudrības, no kurām vienu dēls iegaumējis īpaši labi: “Galvenais - nebaidīties un nesatraukties par to, ka var sabojāt mašīnu! Sacensībās, protams, ir uztraukums, bet cenšos par to nedomāt.”

Viņa mērķis ir turpināt piedalīties sacensībās. “Skatīsimies, varbūt kādā nopietnākā līmenī varētu startēt. Tagad, protams, sezona noslēgusies, bet pavasarī vajadzētu tai atkal atsākties. Šogad pamēģinājām kopā ar tēti braukt arī minirallijā “Gulbis”. Braucu, lai gūtu pieredzi,” stāsta autosportists.

Lielākā Matīsa Ralfa atbalstītāja ir ģimene. Viņa mamma un māsa brauc līdzi uz sacensībām un ir skatītāju pulkā. “Arī draugi atbalsta un nevar vien sagaidīt, kad viņus izvizināšu,” smaidot saka Matīss Ralfs.

Viņš mācās Gulbenes novada vidusskolas 11.klasē un ir apmierināts, ka šobrīd mācības notiek attālināti. “Pats varu saplānot savu laiku. Protams, patīk laiku pavadīt garāžā - tas no tēta. Liels paldies tētim Didzim un ģimenei, kā arī tēta paziņām par palīdzību un atbalstu!” uzsver Matīss Ralfs.