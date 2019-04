Hokejs: “HK Gulbene/SCO” izcīna otro vietu

Vidzemes čempionātā hokejā “HK Gulbene/SCO” 3.līgā ir izcīnījusi 2.vietu. Savukārt komandas organizators Sandis Vītols ir atzīts par 3.līgas labāko uzbrucēju.

6.aprīlī “HK Gulbene/SCO” notika otrā spēle ar “SP Pārgauja”. Gulbenes hokeja komandas spēlētājs Dzintars Vasiļjevs atgādina, ka fināls 3.līgā notiek līdz vienas komandas divām uzvarām, un pirmo spēli “HK Gulbene/SCO” uzvarēja ar 2:3.

“Otrā spēle laikam arī bija tā spēle, kurā mēs jau zaudējām 1.vietu, jo spēle izvērtās ļoti sīva. Par to liecina rezultāts. Pamatlaiks beidzās neizšķirti, un nācās veikt pēcspēles metienus. Pirmais puslaiks beidzās 1:1, vārtus guva Sandis Vītols no Mika Kupriša piespēles. Otrajā periodā sākotnēji izvirzījāmies vadībā. Otros vārtus iemeta Gatis Stūris no Ilmāra Suhanova piespēles. Trešos vārtus guva Sandis Vītols no Mika Kupriša un Anda Auguļa piespēlēm, bet otrā periodā izskaņā vienus vārtus pretinieki atguva, līdz ar to otrajā periodā rezultāts 3:2. Un tad sekoja šis mirklis - 27 sekundes līdz spēles beigām viņi izlīdzināja rezultātu - 3:3. Mums pietrūka 27 sekunžu līdz čempionu titulam. Pēc tam katrai komandai bija jāveic pa trim pēcspēles metieniem, un “SP Pārgauja” mūs uzvarēja ar rezultātu 2:1. Kopējais rezultāts - 4:3. Nācās spēlēt izšķirošo, trešo, spēli, kura notika 10.aprīlī. Patīkams mirklis šajā dienā bija tas, ka mums bija paprāvs līdzjutēju pulks no Gulbenes. Bet spēles rezultāts – 6:1. Nekas negāja šajā spēlē. Izcīnījām 2.vietu trešajā līgā,” stāsta Dz.Vasiļjevs.