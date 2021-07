Jau pavisam drīz Gulbenes novadā notiks minirallijs “Gulbis”

Tiek uzsākta šīgada miniralliju sezona, un pirmais šīs sezonas posms norisināsies 10.jūlijā pa Gulbenes novada ceļiem.



Minirallija “Gulbis” organizators Jānis Sniedzāns stāsta, ka kopumā dalībnieki sacensību dienā aizvadīs sešus ātrumposmus, un tie visi būs ar grants segumu. Kopējais ātrumposmu garums ir 24,2 kilometri, garākais ātrumposms būs 4,3 kilometrus garš.

Reģistrācija minirallija posmam “Gulbis” ir atvērta, dalību iespējams reģistrēt līdz 2.jūlija pulksten 18.00. Plašāka informācija par dalības reģistrāciju un sacensību nolikums atrodami mājaslapā “Minirallijs.lv”. J.Sniedzāns stāsta, ka līdz otrdienai jau bija pieteikušies 127 dalībnieki. Tālākie – no Spānijas. Būs sportisti arī no Lietuvas, Igaunijas, daudz – pašmāju sportistu. “No Gulbenes novada sacensībām pieteikušies arī diezgan daudz jaunu sportistu, kuri vēl līdz šim nav braukuši. Piemēram, ir zināms, ka no Litenes būs šādas divas ekipāžas,” stāsta J.Sniedzāns.



“Lai piedalītos sacensībās, dalībniekiem jābūt vakcinētiem pret Covid-19 vai arī jāveic tests 48 stundas pirms sacensībām. Skatītājiem biļetes netirgosim, viņiem pašiem jāpiedomā par piesardzību, bet brīvā dabā tagad daudz var pulcēties. Publiska atklāšanas un noslēguma pasākuma nebūs, jo tādus vēl nav atļauts rīkot,” stāsta J.Sniedzāns.