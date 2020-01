No 6. līdz 10. janvārim Latvijā norisinājās 7. Baltijas valstu karavīru Ziemas sporta spēles. Spēlēs bez Baltijas valstīm piedalījās arī karavīri no ASV un Zviedrijas, informē jaunsargu instruktore Lāsma Gabdulļina.

"Kā jau katru gadu Latvijas komandu līdzās karavīriem distanču slēpošanā un biatlonā pārstāv arī jaunsargi. Šogad sniega trūkuma dēļ disciplīnas bija aizstātas ar krosu, biatlons - ar krosu un šaušanu. 7.janvārī 12 jaunsargi no Vidzemes devas uz Cēsīm, lai piedalītos sacensībās: pieci - no Lejasciema, 3 - no Madonas, 2 - no Vecpiebalgas un 2 - no Priekuļiem. 7.janvāris jaunsargiem devās Hokeja halli Valmierā, kurā spēļu atklāšananotika ar Latvijas - Igaunijas spēli hokejā. 8.janvārī jaunsargi sacentās biatlona sacensībās," stāsta L.Gabdulļina.

Baltijas valstu konkurencē jauniešu grupā 1. vietu izcīnīja Arvis Arvīds Jekimovs (Vecpiebalga ) un jaunietēm 2.vietu - Kima Krūmiņa (Madona). Krosā ļoti sīvā cīņa 2. vietu izcīnīja Artūrs Filips Igaviņš (Lejasciems), piekāpjoties igauņu sportistam Sok Kristjan 2,8 sek., 3.vietā - Silvestrs Švauksts (Madona), atpaliekot no uzvarētāja 6,8sek.

Jaunsardzes no Lejasciema palika nepārspētas 3 km krosā, 1.vietā pārliecinoši - Jolanta Pence, 2.vietā - Gerda Asnāte Berkolde un 3.vietā - Elizabete Galvane.

"9.janvārī Baltijas valstu jaunsargi sacentās MIX stafetēs. Deviņu komandu konkurencē biatlonā pārliecinoši uzvarēja Latvijas pirmā komanda. Komandā startēja Arvis Arvīds Jekimovs un Kima Krūmiņa. Mix stafetēs distanču slēpotājiem visas kaluma medaļas - Latvijas komandām. Distances gaitā mainījās līderi, līdz finiša līnijai nebija skaidrs, kura komanda uzvarēs. Cīņa bija spraiga, dinamiska, bet uzvarēja trešās komandas pareizi izvēlēta taktika. Pirmajā vietā - Latvijas trešā komanda: Elizabete Galvane un Jānis Kubuliņš, otrajā vietā - Latvijas pirmā komanda: Jolanta Pence un Artūrs Filips Igaviņš, trešajā vietā - Latvijas otrā komanda: Gerda Asnāte Berkolde un Silvestrs Švauksts," stāsta jaunsargu instruktore.

Viņa pateicas visiem jaunsargiem par izturību, par darbu nodarbībās un treniņos visa gada garumā, par neatlaidību, rakstura stingrību, apņēmību un nepadošanos nometnēs oktobrī, novembrī, decembrī un pat janvāra pirmajās dienās.

"Rudens un ziemas sākums ir bijis grūts, jo nometnes nav bijušas bez lietus un bez slapjajām kājām un dubļiem . Paldies visiem atbalstītājiem, vecākiem, skolotājiem, ēdinātājiem, šaušanas treneriem - bez jums uzvaras izcīnīt būtu daudz grūtāk," saka L.Gabdulļina.