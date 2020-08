Lejasciemā notiks loka šaušanas sacensības “Pukstu aplis”

Lejasciema pagastā “Pukstu” māju apkārtnē 29.augustā pulksten 12.00 notiks loka šaušanas sacensības “Pukstu aplis 17”.

No pulksten 10.00 līdz 11.45 notiks reģistrācija, piešaude; no pulksten 11.45 – 11.55 - atklāšana. No pulksten 12.00 līdz 15.30 notiks sacensības. Pulksten 16.30 notiks apbalvošana. Apbalvošanas ceremonijas laikā dalībniekus sveiks Katlakalna folkloras kopa “Rāmupe”. Visas dienas garumā būs apskatāma ekspozīcija par mājvietas vēsturi.

Pieteikšanās sacensībām loka šaušanas forumā, zvanot Jurim Novožilovam pa tālruni 29456810 vai sūtot e- pastu “jurisn@gmail.com”.

Sacensības organizē klubs „Ķekavas šautra” ar Alūksnes loka šaušanas kluba „Ziemeļnieks” un Lejasciema pagasta pārvaldes atbalstu.

Nolikums šeit