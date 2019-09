Lejasciema pagasta šautuvē notiks sacensības “Šauj garām”

Pirms dzinējmedībām Lejasciema pagasta šautuvē 28.septembrī notiks šaušanas sacensības “Šauj garām”, informē sacensību galvenais tiesnesis Jānis Naglis.





Sacenībās var piedalīties mednieku kolektīvu individuālie dalībnieki. Sacensību dienā dalībniekiem jāpiesakās no pulksten 8.30 līdz 9.30, sacensības sāksies pulksten 9.45.





Sacensībās medniekiem būs iespēja sevi parādīt četros šaušanas veidos: šaušanā pa skrejošu meža cūku ar gludstobra vai vītņstobra ieroci no 35 metru attāluma ( 4 - pa stāvošu mērķi, 6 – pa skrejošu mērķi); šaušana ar vītņstobru ieroci no 100 metru attāluma pa skrejoša aļņa mērķi; šaušana pa stāvošu meža cūku (Lejasciema cūkas mērķis) ar gludstobra vai vītņstobra ieroci no 50 metru attāluma; sportings – 25 mērķi.





Piebilstams, ka visos šaušanas veidos dalībnieki startē brīvā secībā, pirms tam pierakstoties pie disciplīnas tiesneša.





Par sacensību norisi sīkāka informācija – www.sasa.lv vai var zvanīt pa tālruni 26427273 sacensību galvenajam tiesnesim Jānim Naglim.