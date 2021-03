Lejasciema slēpotāju ziemas starti

Gulbenes BJSS/SK ,,Lejasciems” slēpotāju komandā pagājušaja rudenī vēl 20 jaunie sportisti aktīvi uzsāka treniņu procesu. Diemžēl ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī slēpotāju sezonas plānos ieviesa korekcijas.

“Vasarā un rudenī vecākie bērni, jaunieši treniņu procesā bija ieguldījuši lielu darbu, gatavojoties Latvijas čempionātiem distanču slēpošanā. Atrasts finansējums, saplānotas nometnes, zināms sacensību kalendārs, bet še tev - ko nu! Protams, galvenais no mūsu, treneru, puses ir saglabāt motivāciju jauniešos turpināt iesākto un nepadoties stundu no stundas, dienu no dienas, mēnesi no mēneša. Paldies vecākiem par iesaistīšanos, jo pat mūsu “pirmīši” un “otrīši” no 27.decembra līdz 20.februārim noslēpoja no 250 l’dz 350 kilometriem - tas ir brīnums! Malači! Lielāko bērnu, jauniešu bagāžā ir sakrāti no 600 līdz 900 kilometriem. Tenējāmies Lejasciemā, Alūksnes ,,Mežinieku” un Madonas ,,Smecersila” trasēs. Pa šo laiku paspējām piedalīties četrās virtuālās sacensībās, kur katrs var piedalīties sev vēlamajā laikā norādītajā distancē, bet rezultātu katrs uzņem pats un iesūta organizatoriem,” stāsta distanču slēpošanas trenere Lāsma Gabdulļina.

Stāmerienas slēpojumā – 42 lejasciemieši

Pirmais izaicinājums bija Stāmerienas slēpojums. Tajā piedalījās 42 Lejasciema slēpotāji, starp kuriem bija 39 bērni un jaunieši.

2011.gadā dzimuši un jaunāki zēni: 1.vietā - Jāzeps Kubuliņš, 2. - Miķelis Salmiņš, 3. - Dāvids Stepe, 5. - Ronalds Brekte, 6. - Arnis Čablis. Meiteņu konkurencē: 1.vietā - Lauma Glāzniece, 2. - Anete Čable, 3. - Mišēla Tīna Berkolde, 4. - Marija Ina Brekte, 5. - Loreta Liepiņa, 6. - Anitra Čable.



2010.-2007.g. dz. zēni: 1.vietā - Jēkabs Kubuliņš, 2. - Matīss Salmiņš, 3. - Adrians Stepe, 4. - Mārcis Glāznieks. Meiteņu grupā šajā vecumā 1.vietā - Anna Nikola Berkolde, 2. - Marta Žīgure, 3. - Amanda Jozepa.

2006.-1981.g. dz. zēni: 1.vietā - Jānis Paipals, 2. - Jānis Kubuliņš, 3. - Artūrs Filips Igaviņš, 5. - Niks Berģis.

2006.-2001.g. dz. meitenes: 1.vietā - Jolanta Pence, 2. - Gerda Asnāte Berkolde, 3. - Elizabete Galvane, 4. - Monta Zauriņa.

2000.-1981.g. dz. sievietes: 2.vietā - Dana Puidze, 3. - Beāte Medne.

1970.-1960.g. dz. vīrieši: 2.vietā - Valdis Mednis.

Sacenšas Alūksnē

Februārī 18 jaunie slēpotāji piedalījās Alūksnes novada ,,Mežinieku” trasē rīkotajā individuālajā treniņā ar laika kontroli.

14 gadus vecu un jaunāku meiteņu grupā: 1.vietā - Anna Nikola Berkolde, 5. - Marta Žīgure, 6. - Amanda Jozepa.

15 un 16 gadus vecu meiteņu grupā: 1.vietā - Elizabete Galvane, 2. - Monta Zauriņa, 3. - Gerda Asnāte Berkolde, 4. - Ramona Rudzīte.

17 līdz 39 gadus vecu sieviešu grupā: 2.vietā - Jolanta Pence.

40 gadu un vecāku dāmu grupā: 2.vietā - Dana Puidze.

14 gadu un jaunāku zēnu grupā: 4.vietā - Martins Kristers Celms, 5. - Jēkabs Kubuliņš, 6. - Adrians Stepe.

15-16 gadus veci jaunieši: 3.vietā - Artūrs Filips Igaviņš, 4. - Niks Berģis, 5. - Jānis Kubuliņš, 6. - Ernests Pauls Mednis.

40 un vecāku vīriešu grupā: 3.vietā - Valdis Mednis.

Starti “LATLOPPET 2021”

“20.-21.februārī mēs izmantojām iespēju pārbaudīt sevi klasiskajā solī virtuālā slēpojuma 2.posmā “LATLOPPET 2021”. Šeit bija jāparāda raksturs 13 km garumā, jāparāda savas prasmes klasiskajā soli, treneriem jāparāda prasme iesmērēt slēpes atbilstoši laika apstākļiem, reljefam - tas mums kopā izdevās!” stāsta trenere.

S14 (2007-2010) grupā: 4.vietā - Anna Nikola Berkolde.

S18 (2003-2006) grupā: 3.vietā - Jolanta Pence, 4. - Elizabete Galvane,

V10 (2011. gadā dzimuši un jaunāki) grupā: 3.vietā - Miķelis Salmiņš, 4. - Jāzeps Kubuliņs.

V14 (2007-2010) grupā: 4.vietā - Jēkabs Kubuliņš.

V18 (2003-2006) grupā: 3.vietā - Niks Berģis, 4. - Jānis Kubuliņš.

“28.februārī - otrais klasiskā soļa eksāmens Madonā – “LATLOPPET 2021” slēpojuma 3.kārta. Daba nelutina, sniegs pazūd kā smiltis starp pirkstiem, līdz pēdējam nav saprotams, vai dalība būs iespējama. Organizatori pieņem lēmumu pārcelt sacensības no Ērgļiem uz Madonu, naktīs tiek bērts sniegs, lai varētu notikt sacensības. Grūtākās sacensības: trase mīksta, slēpes netur, kā gribētos, bet cīņa ar sevi, ar trasi turpinās. Lepnums par jauniešiem, par veiktajiem 10 km mazākajiem un meitenēm un 20 km lielākajiem puišiem. Tas bija īsts pārbaudījums!” saka L.Gabdulļina.

S14 grupā Anna Nikola Berkolde ierindojās 3.vietā, S18 grupā 3.vietā - Elizabete Galvane, 6.vietā - Monta Zauriņa.

V10 grupā 5.vietā - Miķelis Salmiņš, 6. - Dāvids Stepe, V14 grupā 4.vietā - Matīss Salmiņs, 5. - Adrians Stepe, V18 grupā 3.vietā - Dāvis Ende, 4. - Artūrs Filips Igaviņš, 5. - Niks Berģis.

“Dalība virtuālajos slēpojumos katram bērnam, jaunietim ir īsts pārbaudījums: telefons mēdz izlādēties, mēdz nesaglabāt trasi. Atbrauc finišā, atdevis esi visus spēkus, bet telefons ir apstājies - tad ir asaras, sirdssāpes. Pēc minūtes sākam domāt, ko var izdarīt. Labi, ja var, labi, ja organizators pieņem citu risinājumu, bet, ja nav saglabājies nekas, tad mamma ved citu dienu un bērns brauc vēl vienu reizi, taču finiša laiks ir sliktāks, jo nav divu vienādu dienu - slēpes katros laika apstākļos slīd citādāk. Vajag raksturu, lai norītu to “mazo, zaļo krupi” un sacītu draugam: “Malacis, tev šoreiz sanāca labāk!” Vai, kad citi saņem pateicības, diplomus, bet tev nav sanācis trīs slēpojumos “saštellēt” to telefonu, var palīdzēt tikai stiprs raksturs. Slēpotāji, jūs esat paši foršākie! Paldies par superīgo iespēju realizēt šo skaisto ziemu Gulbenes BJSS administrācijai, SK “Lejasciems” vecāku komandai par iesaistīšanos nokļūšanā uz treniņiem, par sekošanu līdzi saviem bērniem, par pārsteigumiem un atbalstu!” saka L.Gabdulļina.

“Lejasciema slēpošanas treneres un jaunsargu instruktores Lāsmas Gabdulļinas darbs tiek atzinīgi novērtēts - 2020.gada novembrī viņa saņēma Aizsardzības ministrijas “Krūšu nozīmi”. Gada sākumā Lejasciemā viesojās LTV filmēšanas grupa un žurnālists Dāvids Ernštreits, lai izveidotu TV sižetu par Gabdulļinu ģimeni, kura radījusi burvīgu vietu Lejasciemā, lai bērniem ir iespēja trenēties. Videosižets tika rādīs LTV 1 raidījumā “Sporta studija” un vēl arvien ir apskatāms interneta portālā “Lsm.lv”. Paldies, ka dodat iespēju bērniem sportot, attīstīties, izaugt!” saka lejasciemiete Dana Puidze.