Lejasciemieši veiksmīgi startē taku skriešanas seriāla “Stirnu Buks” noslēdzošajā posmā

Noslēdzošajā taku skriešanas seriāla “Stirnu Buks” posmā Lejasciema vidusskolas/”SK “Lejasciems”” komanda startēja līdz šim viskuplākajā sastāvā – 21 sportists. Šajā reizē bija īsts kalnu pārbaudījums, distance vijās pa slēpošanas un atpūtas parku Ozolkalns.

Šajā posmā kārtējo uzvaru varēja svinēt Eva Bērziņa, viņai 1.vieta savā grupā. Pēc kalnainās trases pievarēšanas ar Jaunsardzes atbalstu jauniešiem, kuri darbojas jaunsardzē, bija iespēja apmeklēt ZINOO centru Cēsīs.

Sacensību noslēgumā notika kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošana. Individuālās uzvaras sezonas kopvērtējumā:

U20S grupā ļoti pārliecinoša 1.vieta Evai Bērziņai, U14V grupā 2.vieta Artūram Filipam Igaviņam, U16S grupā 3.vieta Jolantai Pencei. Augstas vietas kopvērtējumā izcīnījuši vēl vairāki Lejasciema jaunieši - Elizabete Galvane(6.vieta), Gerda Asnāte Berkolde(6.vieta), Gustavs Galvans(6.vieta), Adrians Stepe(8.vieta), Martins Kristers Celms (9.vieta) Anna Nikola Berkolde (11.vieta), Kristīne Pence (12.vieta).

Kopvērtējumā Lejasciema komandas sniegums ir lielisks, protams, nedaudz žēl, ka tas neatspoguļojas rezultātos, jo viens no posmiem – Ventspils - tika izlaists, un līdz ar to komandu kopvērtējumā zaudēta vieta pirmajā trijniekā. Neskatoties uz to, ir gandarījums par aizvadīto sezonu.

Paldies Gulbenes novada pašvaldībai un jaunsardzei par atbalstu, kas deva iespēju Lejasciema jaunsargiem/vidusskolas skolēniem startēt šajās sacensībās, uzrādīt augstvērtīgus rezultātus, izskanēt Lejasciema, Gulbenes novada vārdam Latvijas mēroga sacensībās!

Par to facebook.com informē Lejasciema pagasts.