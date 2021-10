Lejasciemietis izcīna uzvaru Eiropas kausa superfinālā

Itālijā Mantovas trasē jauno talantu “YZ bLU cRU” FIM Eiropas kausa izcīņas superfinālā 85 kubikcentimetru klasē ar pārliecinošu sniegumu uzvarēja motosportists Jēkabs Kubuliņš no Lejasciema pagasta.

Jēkaba mamma Agnese Kubuliņa “Dzirkstelei” stāsta, ka Jēkabs arī 2019.gadā uzvarēja “YZ bLU cRU” Eiropas kausa superfinālā ar 65 kubikcentimetru motociklu, bet tagad atkārtoja panākumu klasi augstākās sacīkstēs. Viņš šogad izcīnīja arī 4.vietu Latvijas čempionāta kopvērtējumā. “Būtu bijis trešais, ja vien nebūtu izlaists viens posms, kamēr bija Itālijā,” saka Agnese.



Atbildēja: ātrākais trasē

Agnese stāsta, ka Itālijā Jēkabs pavadīja divas nedēļas, jo pirms tam piedalījās arī Eiropas čempionāta finālā. “Braucienos bija 14., 15., 16.vieta. Pietrūka spēka, jo viņš arī bija visjaunākais savā grupā. Jēkabam tikko palika 12 gadi, bet citiem jau ir 14 gadi,” stāsta Agnese.

Eiropas motokrosa čempionāta fināla rezultāti liecina, ka Jēkabs ir 30.vietā. “30.vieta Eiropas čempionātā varbūt nav neko izsakošs rezultāts, bet braucieni bija ļoti labi, un viņa treneris Roberts Justs bija ļoti apmierināts. Apstākļi, kādos notika braucieni, bija smagi – 30 grādu karstums un smaga, smilšaina trase Sardīnijā. Savukārt Mantovas trasē kvalifikācijā viņš uzrādīja trešo labāko laiku. Pati biju mājās kopā ar Jēkaba brāļiem, un, kad trenerim rakstīju, kā Jēkabam veicas, viņš atbildēja vienā teikumā: ātrākais trasē. Nebija jau arī tā, ka viss notika viegli - aizbrauca un izcīnīja 1.vietu. Konkurence bija spēcīga – itāļi, franči, bet Jēkabs spēj palikt mierīgs savā prātā, viņš spēj saglabāt mieru. Pirms tam ar treneri izrunāja visas nianses, jo šajā trasē apdzīšana bija ļoti grūta. Startu Jēkabs neizcēla, bet spēja apdzīt. Saprotu, ka par šo sasniegumu viņam pienākas nometne novembra vidū Spānijā. Nometni vadīs elites sportisti,” stāsta Jēkaba mamma.

Sezona sākas ar smagu kājas traumu

Lai arī sezonas noslēgums Jēkabam ir aizvadīts uzvaras gaisotnē, to pašu nevar attiecināt uz sezonas sākumu, kas, izrādās, puisim bijis smags. Sezonas sākumā maija beigās, krītot treniņa laikā, viņš smagi traumēja kāju. “Četras nedēļas bija ģipsis. Pēc tam regulāri viņu vadāju pie fizioterapeita. Pagāja ilgs laiks, kamēr atlaba. Un varbūt tas rezumējās ar to, ka sezonas beigās viņam bija ļoti daudz spēka. Bet, kamēr atkal sāka braukt, pagāja kāds laiks, savukārt tagad, kad bija svarīgākās sacensības, Jēkabs izdarīja to, kas bija jāizdara,” priecājas motosportista mamma.

Viņa arī uzsver, ka Jēkaba ģimene ir ļoti pateicīga visiem atbalstītājiem un palīgiem. “To var izdarīt tikai kopā ar cilvēkiem, kas mums ir blakus un tic,” saka Agnese un piebilst, ka īpašs paldies arī Kristeram Serģim, kurš ļoti atbalsta Jēkabu, un Jēkabs pārstāv Kristera Serģa motoklubu.