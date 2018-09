Lizuma pagastā rikšotāji sacentīsies par “Beķeru kausu 2018”

Lizuma pagasta Beķeru skrejceļā 15.septembrī pulksten 13.00 notiks zirgu rikšošanas sacensības, kuras rīko biedrība “Beķeru rikšotājs” un zemnieku saimniecība “Augstkalni”. Tajās piedalīsies zirgi no Garkalnes novada, no Dagdas, no Pušmucovas, no Robežniekiem un arī no Lietuvas. Protams, sacensībās startēs mājinieces Inese Berga un Līna Berga ar saviem rikšotājiem. Viņas pagājušā gada maijā notikušajās sacensībās izcīnīja pārliecinošu uzvaru. “Arī šajās sacensībās kāds izcīnīs ceļojošo balvu kopvērtējumā, kas iepriekš palika Lizumā,” saka I.Berga. Tāpat kā pērn viņa startēs ar zirgu Atonas, bet Līna – ar franču rikšotāju Taris Augustinu. “Būs dažādi braucieni rikšotājiem, kuros uzvarētājiem ir paredzētas sponsoru balvas – Gulbenes novada pašvaldības, “Skrīveru saldumu”, “Ķelmēnu”, zemnieku saimniecības “Lācīši” un “Velēna”, “Smiltenes piena” un “Rankas piena”. Tās ir vajadzīgas, jo dalība sacensībās prasa ne tikai gatavošanos, bet arī izdevumus. Skatītājiem būs, ko redzēt, kā arī varēs jauki pavadīt laiku,” atzīst I.Berga. Viņa uzsver, ka rikšotāju sacensību rīkotāju ir maz, tāpēc to dalībnieki dodas gan uz Latgali, gan arī uz Lietuvu un Igauniju. Beķeru skrejceļš Lizumā saglabā Latvijā platākā skrejceļa statusu. Sacensību distances garums būs 1700 metri, bet finālā – 2100 metri. Turklāt par uzvaru finālā sacentīsies 8 rikšotāji vienā skrējienā.