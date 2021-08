Makšķerēšanas turnīrā "Reinīša piemiņas kauss" Daukstu pagastā uzvar jaunietis

Katru gadu vasarā Daukstu pagasta “Jaunārēs” rīko makšķerēšanas sacensības “Reinīša piemiņas kauss”. Šogad sacensībās piedalījās 23 dalībnieki no Gulbenes, Siguldas, Daugavpils, Madonas, Raunas un Rīgas vecumā no 5 līdz 80 gadiem. Par to “Dzirksteli” informē sacensību organizators Vilnis Ziediņš.

Viņš stāsta, ka bez loma palika tikai pieci no dalībniekiem. “Sacensību sākumā līderi mainījās viens pēc otra, pārsvarā izvelkot divgadīgas karpiņas svarā no 200 līdz 400 gramiem. Apmēram sacensību vidū Dāvis Ende noķēra 820 gramus smagu spoguļkarpu, ar kuru arī kļuva par sacensību uzvarētāju. Jāpiebilst, ka jaunietis to paveica ļoti profesionāli un aukstasinīgi, par ko arī izpelnījās visu dalībnieku un līdzjutēju ovācijas un aplausus. Atgādināšu, ka jau otro gadu visiem “pogas izgriež” tieši jaunieši. Savukārt “King & Queen of the beach Jaunāres” pludmales volejbola turnīrā piedalījās 12 dalībnieki - 7 dāmu un 5 kungu konkurencē vecumā no 15 līdz 50 gadiem. Uzvarēja un balvas no SIA “Pirtslietu darbnīca” saņēma Dāvids Šalkovskis un Rēzija Ziediņa,” stāsta V.Ziediņš.