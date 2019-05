Māri Čakaru apstiprina par Latvijas biatlona izlases galveno treneri

Par Latvijas biatlona izlases galveno treneri pagājušajā nedēļā notikušajā Latvijas Biatlona federācijas (LBF) ikgadējā biedru sapulcē apstiprināts pieredzējušais pašmāju speciālists Māris Čakars, informē aģentūra Leta.

Latvijas Biatlona federācijas prezidente Baiba Broka norāda, ka līgums ar M.Čakaru noslēgts līdz Pekinas olimpiskajām spēlēm jeb 2021./2022.gada beigām.

"Līgums ir ar tiesībām katru gadu to pārskatīt gan no vienas, gan no otras puses, ja mainās apstākļi. Viņš ir Latvijas pieaugušo, jauniešu un junioru izlašu galvenais treneris, kurš koordinē visu citu treneru metodikas un darbības. Māris pildīs galvenā trenera funkcijas Pasaules kausa posmos, pasaules čempionātos un citās sacensībās," stāsta Broka.

Latvijas vadošie biatlonisti Andrejs Rastorgujevs un Baiba Bendika turpinās strādāt ar saviem individuālajiem treneriem.

"Galvenajam trenerim ir daudz birokrātiskā darba - pārstāvēt komandu, iesniegt dokumentus, veidot sacensību grafikus un citi pienākumi. Tajā pat laikā viņš būs treneris tiem sportistiem, kuri nestrādā ar individuālajiem treneriem. Andrejs šogad daudz nopietnāk un intensīvāk strādā ar Frūdi Andresēnu. Tāpat Baiba turpina strādāt ar Ilmāru Brici. Viņiem ir cits sagatavotības līmenis, treniņi un grafiki. Mūsu interesēs nav sajaukt Andreja un Baibas sistēmas, bet palīdzēt viņiem. Bet ar pārējiem pieaugušajiem un jauniešiem Māris jau kopš 1.maija strādā nometnē Alūksnē," atklāj Broka.

"Līdz šim arī Vitālijs Urbanovičs daudz palīdzēja, taču viņš teica, ka vēlas vairāk atpūsties, tāpēc bija nepieciešams citādāk organizēt komandu. Esam priecīgi, ka Māris piekrita," atzīmē B.Broka.

M.Čakars četrus gadus bijis galvenā trenera amatā Igaunijas izlasē, bet pēdējos piecus gadus viņš ir Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors. Viņš trenējis savulaik vadošo Latvijas dāmu biatlonisti Madaru Līdumu. Janvārī intervijā laikrakstam "Diena" M.Čakars pauda, ka labprāt atgrieztos biatlonā, ja viņam pavērtos tāda iespēja.

Tāpat biedru sapulcē apstiprināta 2021.gadā Madonā gaidāmā Eiropas junioru čempionāta organizatoriskā komiteja.

"Eiropas junioru čempionātam ir daudz sagatavošanās darbu. Apskatījāmies, kā Madonā top jaunā šautuve, kas Baltijā būs iespaidīgs objekts. Čempionāta organizatoriski komiteju noteikti, ka vadīs Gunārs Ikaunieks [spora bāzes "Smecersils" vadītājs]," uzsver B.Broka.

"Tāpat kongresā pieņēmām statūtus jaunā redakcijā, kas atbilst visām Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vadlīnijām par labu pārvaldību. Pieņēmām dažādas normas, ko mums prasa mātes organizācijas. Tāpat papildinājām ētikas kodeksu," teica LBF prezidente.

Starptautiskā biatlona ziemas sezona sāksies novembra beigās.