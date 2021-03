Martā Gulbenes novadā - “Kilometru cīņas”

Veicinot sportiskas aktivitātes dabā un uzturot sacensību garu, Gulbenes Sporta pārvalde no 8. līdz 21.martam aicina ikvienu Gulbenes novada iedzīvotāju ļauties izaicinājumam “Kilometru cīņas”.



Dalībniekiem ir iespēja krāt kilometrus sev un savam pagastam vai pilsētai, izvēloties jebkuru no piedāvātajām sportiskajām aktivitātēm – skriešana, iešana, nūjošana, slēpošana, un rezultātu fiksēt kādā no sporta aplikācijām ("Strava", "Map my run" u.c.).

Dalībnieki savus uzkrātos kilometrus (ekrānšāviņus) varēs iesūtīt 14. un 21.martā savas dzīvesvietas sporta pasākumu organizatoram:

Lejasciema, Beļavas, Galgauskas pagasta iedzīvotāji: valerijs.gabdullins@gulbene.lv, t.29486380;

Lizuma, Rankas, Druvienas pagasta iedzīvotāji: dinara.popa@gulbene.lv, t.28601004;

Jaungulbenes, Tirzas, Līgo pagasta iedzīvotāji: aivars.blauvs@gulbene.lv, t.29337488;

Stāmerienas, Litenes, Stradu pagasta iedzīvotāji: guna.germane@gulbene.lv, t.26532267;

Gulbenes pilsētas, Daukstu pagasta iedzīvotāji: janis.stibelis@gulbene.lv, t.26528863.

Ikviena dalībnieka divu nedēļu veikums tiek summēts pārstāvētā pagasta/pilsētas kopvērtējumā.

1.-3.vietas ieguvējs (pagasts/pilsēta) kopvērtējumā, tiek apbalvots ar kausu.