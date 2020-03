Martā sākas divu mēnešu makšķerēšanas liegums no laivām, kanālos un caurtecēs

No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem visos ūdeņos, izņemot Baltijas jūru un Rīgas līci, kā arī noteiktos kanālos un caurtecēs Daugavas upju, Gaujas upju, Lielupes upju un Ventas upju baseinu apgabalos. Par to informē Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.



Daugavas upju baseina apgabalā : Juglas kanālā, Juglas upē, Loču kanālā, Mazo Baltezeru un Lielo Baltezeru savienojošā ūdenstecē, Mīlgrāvī un Sarkandaugavā.

Gaujas upju baseina apgabalā : Alūksnes ezeru un Pārmetņa ezeru savienojošā ūdenstecē, Alūksnes ezeru un Dzilnas ezeru savienojošā ūdenstecē, Auciema ezeru un Raiskuma ezeru savienojošā ūdenstecē, kā arī Ineša ezeru un Tauna ezeru savienojošā ūdenstecē.

Lielupes upju baseina apgabalā aizliegts makšķerēt Starpiņupē (Kaņiera kanālā) un Varkaļu kanālā.

Tāpat noteikts aizliegums makšķerēt Ventas upju baseina apgabala šādos kanālos un caurtecēs: Mazo Nabas un Lielo Nabas ezeru savienojošā ūdenstecē, Nabas kanālā, Papes ezera kanālā un Tirdzniecības kanālā.

Tādējādi mainīts līdz šim spēkā esošais tiesiskais regulējums, kas noteica vispārēju makšķerēšanas aizliegumu pavasarī visos kanālos un caurtecēs.

Savukārt no 1. marta līdz 15. jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem. Tāpat arī noteikts, ka no 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts iegūt līdakas.