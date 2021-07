.Minirallijā "Gulbis 2021" -107 ekipāžas

.Pagājušo sestdien, 10. jūlijā Gulbenes novadā norisinājās šī gada pirmās minirallija sacensības “Gulbis 2021”. Tajās uz starta stājās 107 ekipāžas, un 3 Buggy braucēji. Absolūtajā ieskaitē par uzvarētājiem kļuva Kalvis Blūms/Ralfs Lipstoks ar “Mitsubishi Lancer Evo”. Dalībnieki un skatītāji visu dienu pavadīja lielā karstumā un uzmācīgu kukaiņu sabiedrībā. Veldzēšanās iespējas līdzjutējiem bija minimālas, tomēr pie pēdējā salmiņa ķērās katrs, kā nu kurš māk - no cepurēs salieta minerālūdens līdz brišanai grāvī, kur dziļums nepārsniedz pusmetru. Braucējiem minirallijā bija jāveic seši ātrumposmi, visi pa grants segumu, un to kopējais garums bija 24,2 kilometri. Startam sacensībās bija pieteikušās arī vairākas mūsu novada ekipāžas, no kurām dažas nestartēja, bet dažas izstājās sacensību laikā. No Gulbenē pazīstamajiem braucējiem labs starts padevās novadniekiem Aināram Igaveņam/Ralfam Igaveņam (“Mitsubishi Lancer Evo IX”), kuri open 4WD klasē pārliecinoši uzvarēja ar vairāk nekā minūtes pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem un absolūtajā ieskaitē iekļāvās olimpiskajā sešiniekā. Trešā vieta – klases 2000 ieskaitē Elgaram Širakam/Jānim Mezītim (“VW Corrado”). Open 2WD klasē 3.vietā ierindojās Dāvja Biržes un Bruno Bēkas (BMW) ekipāža.

Divas ekipāžas ieguva arī pavisam ne peļamās piektās vietas - 2WD klasē Rūdis Rēderis/Armīns Poliņš (BMW), bet 4WD klasē - Niks Kanders/Didzis Kanders (“Audi 80 Qattro”). Ar visiem rezultātiem var iepazīties mājaslapā

http://minirallijs.lv/gulbis-2021/.