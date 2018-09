Dānijas pilsētā Slāgelsē 22. un 23.septembrī norisināsies Nāciju kausa izcīņa. Dalību sacensībās ir apstiprinājušas 14 valstis blakusvāģu un 17 valstis kvadriciklu klasē. Katru valsti pārstāvēs izlase, kas veidota no trīs spēcīgākajām komandām attiecīgajā klasē. Šogad Nāciju kausam gan blakusvāģu, gan kvadriciklu klases pārstāvēs divas komandas no "Gulbenes Moto". Par to informē Laura Avotiņa.

"Blakusvāģu klasē startēs braucējs Didzis Gorbenko un kantētājs Tanel Koiv, kas startam Nāciju kausā kvalificējusies kā pirmā Latvijas izlases ekipāža. Latvijas izlasi kopā ar Didzi pārstāvēs arī Jānis Daiders un Māris Rupeiks ar līdzbraucējiem. D.Gorbenko šī ir pirmā sezona blakusvāģu klasē, kurā izcīnīta otrā vieta Latvijas čempionātā, kā arī nodrošināta stabila līderpozīcija cīņā par čempiona titulu Igaunijā. Kvadriciklu klasē dalībai Nāciju kausā kvalificējies arī "Gulbenes Moto" braucējs Valērijs Kuzmins, kas Latvijas izlases spēkus centīsies pierādīt kopā ar sportistiem Emīlu Sigājevu un Edgaru Meņģeli. Kuzmins šosezon startēja Latvijas čempionāta Q OPEN klasē, vairākkārt sastādot konkurenci cīņā par augstākā kaluma godalgām,° stāsta L.Avotiņa.