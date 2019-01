Motosports: “Dimanti” aicina skijoringa un ziemas motokrosa cienītājus

Stāmerienā 2.februārī notiks Latvijas čempionāts skijoringā un ziemas krosā. Sacensības norisināsies motorparka “Dimanti” trasē.

Trases saimnieks un sacensību organizators Gundars Rubenis “Dzirkstelei” stāsta, ka trases pamatne ir sagatavota, jo tas notiek ilgtermiņā. “Trase apakšā ir iesaldēta jau kopš rudens, tagad to neaiztiekam, sāksim to tīrīt šīs nedēļas sākumā. Trase kopumā ir pusotru kilometru gara. Tā daļēji vijas arī pa motokrosa trasi un pa pļavu, kā arī iet gar kameršļūkšanas kalnu. Kalns gan šajā dienā nedarbosies, jo trase iet gar kalnu,” stāsta G.Rubenis.





Viņš prognozē, ka sacensībās varētu piedalīties aptuveni 150 dalībnieki.







“Pērn mūsu posmu atzina par labāko, un cilvēkiem ir interese. Par balvām arī ir padomāts, nebūs tikai kausi. Uzvarētājiem būs balvas, un tas viss pateicoties atbalstītājiem, kuri ir ne tikai no mūsu novada, bet arī, piemēram, no Cesvaines, Balviem, ir pat cilvēki no Anglijas, kas paši piesakās atbalstīt. Tie ir latvieši, kas dzīvojuši šeit, bet pārvākušies dzīvot un strādāt uz Angliju. Lai varētu domāt ilgtermiņā, paši galvenie ir atbalstītāji,” uzsver G.Rubenis.





Ieeja sacensībās ir brīva. Sacensību organizators cer, ka sportiskais notikums būs plaši apmeklēts.