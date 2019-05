Motosports: svinēsim Staru mototrases jubileju kopā!

Daukstu pagasta Staru mototrasē 1.un 2. jūnijā notiks Eiropas čempionāts EMX65 un EMX85 motociklu klasēm. Tā kā Staru mototrasei šogad aprit 40 gadi, tad ieeja uz pasākumu ir brīva.



Aicināti gan skatītāji, gan līdzjutēji. Ikvienam būs iespēja novērtēt arī Staru mototrases pozitīvās pārmaiņas. “Svinēsim Staru mototrases jubileju kopā! Vēlos, lai ir daudz cilvēku un visiem pozitīvas emocijas,” aicina sacensību organizators Intars Sabulis.



Ir piepildījies viens no I.Sabuļa ilggadējiem sapņiem – beidzot Staru mototrasē notiks Eiropas čempionāta posms.

“Izcīnījām to, kaut arī tas nebija viegli. Man tas bija sapnis kādus 20 gadus. Savulaik, kad starptautiskajā federācijā notika lielas izmaiņas, tad atmetu šo domu, bet ideja par to tāpat man palika, un tagad tā ir realizēta,” stāsta I.Sabulis.

Tiek prognozēts, ka ieradīsies spēcīgi braucēji. Cik kopumā ieradīsies dalībnieku, I.Sabulis neņemas spriest, bet tajā pašā laikā viņš uzsver, ka startā katrā klasē tiek 40 dalībnieki. Viņam konkrēti pieteicies viens no sportistiem, kurš ieradīsies pat no Ziemeļkaukāza. Viņš arī uzsver, ka papildus Eiropas čempionāta posmam notiks arī Nacionālais kauss. “Tajā var piedalīties gan profesionāls braucējs, gan amatieris, gan iesācējs,” skaidro I.Sabulis.

Viņu priecē uzņēmēju atbalsts, kuriem viņš saka paldies. Arī šajās dienās vēl uzrodas atbalstītāji. “Patīkami, ka sportistiem balvu un dāvanu netrūks,” saka sacensību organizators.

I.Sabulis “Dzirkstelei” stāsta, ka ir veikti lieli Staru trases sakārtošanas darbi, kādi nav bijuši pēdējos gados. “Trase tagad ir paplašināta. Ir uzlaboti tramplīni, kas uztaisīti lielāki, nedaudz pamainīta konfigurācija. Tā kā pavasaris bija labs, tad darbi pie trases jau ir pabeigti. Bija gan uzņēmumu, konkrēti “RCI” un “Rubates”, gan pašvaldības atbalsts. Roberts Justs, kurš ir viens no bijušajiem topa braucējiem Latvijā un strādā tagad par treneri, palīdzēja ar idejām. Kopā mēs izdarījām! Kad atbrauca starptautiskās federācijas pārstāvis licencēt trasi, nebija neviena aizrādījuma. Viss ir kārtībā!” stāsta I.Sabulis.

Uz Staru mototrasi brauc ļoti daudz sportistu trenēties no Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, arī no Polijas brauks. “Visi ir ļoti apmierināti. Visiem patīk,” saka I.Sabulis.

Viņš ļoti cer, ka šogad būs tikpat daudz skatītāju kā agrāk, jo pēdējos gados to palika arvien mazāk un mazāk - pēdējos trīs gados tika iztirgotas 600 biļetes vienai dienai. Kā iemeslu straujajam skatītāju kritumam viņš min to, ka iedzīvotāju kļūst mazāk, daudz ir izbraukušo uz ārzemēm, kā arī to, ka senioru - motosporta entuziastu kļūst arvien mazāk. Savā laikā uz motokrosu ieradās 4000 līdz 5000 skatītāju. Tagad esot grūti prognozēt, cik būs skatītāju, bet viņš pieļauj, ka būs daudz igauņu.



Tā kā 1. un 2.jūnijā Staru mototrasē norisināsies motokrosa sacensības, tad šajā dienā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Būs slēgts ceļš Stāķi-Galgauska posmā no dzelzceļa līnijas līdz Madonas šosejai abos virzienos. Autovadītāji tiek aicināti ievērot ierobežojumus. “Būs cilvēki, kuri norādīs, kur novietot automašīnas. Stāvvietas būs par brīvu. Uz ceļa mašīnas neatstāsim,” informē I.Sabulis.