Nedēļas nogalē Alūksnē - pasaules čempionāts ātrumlaivām

Ne tikai Alūksne, bet arī ūdens motosportisti ir sacensību gaidās, jo Jēkabpilī zemā ūdens līmeņa dēļ Latvijas Atklātā čempionāta 3. posms tika atcelts. 12.-14. jūlijā Alūksnes ezerā pie Pilssalas notiks pasaules čempionāts jauniešiem GT15 klasē. Sacensību norises nodrošināšanai sestdien un svētdien būs slēgts iekšezers.

Latvijas Ūdens motosporta federācijas preses dienests informē, ka Starptautiskās Ūdens motosporta federācijas (UIM) sacensību kalendārā vietu ir izpelnījies Alūksnes ezers, kur pēc rekonstrukcijas ir izveidota izcila sporta un aktīvās atpūtas vieta.

- Pateicoties ilggadējai sadarbībai ar Alūksnes novada pašvaldību un ūdens motosporta klubu “Nord Ost Alūksne”, skatītājus priecēs pasaules čempionāts jauniešiem GT15 klasē, kas noteikti ir uzskatāms par ūdens motosporta nākotni. Aicinu ikvienu interesentu uz Alūksni, lai baudītu tās viesmīlību, dabu un kultūrvēsturiskās vērtības, - uzsver Latvijas Ūdens motosporta federācijas prezidents Atis Slakteris.

Pasaules čempionāta GT15 klasē norisi uzraudzīs UIM komisāre pieredzējusī Lielbritānijas pārstāve Sjūzana Kēja (Susan Keay, GBR) un UIM tehniskais komisārs no Somijas Jari Lētonens (Jari Lehtonen, FIN). Latviju pārstāvēs Ingus Kļaviņš, kurš būs sacensību galvenais tiesnesis, un Aivars Lenerts, kurš būs UIM tehniskā komisāra vietnieks.

Vienlaikus norisināsies arī Latvijas Atklātā čempionāta ūdens motosportā 4. posms visās jau ierastajās laivu klasēs, un sacensību galvenais tiesnesis būs Aivars Diķis.

Plānots, ka sestdien, 13. jūlijā, treniņbraucieni sportistiem sāksies no pulksten 11.00 un sacensību atklāšana - pulksten 13.00, savukārt svētdien, 14. jūlijā, treniņbraucieni sāksies no pulksten 9.00, bet sacensības – no 10.00.

Sacensību norises nodrošināšanai Alūksnes ezera iekšezers citu ūdens transportlīdzekļu kustībai būs slēgts sestdien, 13. jūlijā, no pulksten 9.00 līdz 20.00 un svētdien, 14. jūlijā, no pulksten 9.00 līdz 17.00.