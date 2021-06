No 21.jūnija varēs apmeklēt trenažieru zāli Gulbenes sporta centrā

Gulbenes novada Sporta pārvalde informē, ka no 21.jūnija apmeklētājiem tiks atvērta trenažieru zāle Gulbenes sporta centrā un sporta zāles pagastos. Savukārt Jaungulbenē interesentiem ir atvērts āra peldbaseins.

Gulbenes sporta centra trenažieru zāli varēs apmeklēt no 21.jūnija, iepriekš veicot pierakstu pa tālruni 64471294 pie sporta centra dežurantes. Pierakstīties apmeklējumam varēs no 18.jūnija darbdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00.

Trenažieru zāli varēs apmeklēt tās personas, kurām būs Covid-19 sertifikāts. Sertifikāta esamību pārbaudīs Sporta pārvaldes administrācija Gulbenē, Skolas ielā 10a, veicot QR koda skenēšanu viedtālrunī vai izdrukātā versijā. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Vienlaikus trenažieru zālē varēs atrasties trīs cilvēki. Treniņa ilgums no ienākšanas brīža – 1 h 30 min, ģērbtuves un dušas telpas būs pieejamas. Pierakstu laiki: 8.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00 (30 min telpu dezinfekcijas laiks pēc katra apmeklētāja). Treniņa pieraksta laiks tiks stingri ievērots!

Par iespēju apmeklēt sporta zāles pagastos jāinteresējas pie sporta pasākumu organizatoriem. Kontaktinformācija ŠEIT.

Jaungulbenes āra baseinu, kurš būvēts 1973.gadā (garums – 50 m, platums – 15 m, dziļums – 2 m) var apmeklēt jebkurā laikā. Baseinā vienlaikus var atrasties līdz 20 cilvēkiem. Aizliegts peldēties alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Nedrīkst atstāt bērnus bez uzraudzības.